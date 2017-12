La thérapie par ondes de chocs pour traiter la douleur ou la réhabilitation de la mobilité

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0. From 1 vote. Please wait...

Les résultats obtenus sont excellents pour cette thérapie par ondes de choc qui traite les douleurs chroniques dans les épaules, le dos, les talons ou bien les coudes.

Cette technologie de traitement s’utilise également en médecine vétérinaire, aussi bien pour les chevaux de course que chez les animaux de petite taille.

Une solution non invasive qui a fait ses preuves :

La thérapie par ondes de choc régule le mode de gestion de la douleur. Dans beaucoup de cas, il y aura une réduction directe de la douleur ainsi qu’une amélioration de la mobilité et de la fonctionnalité.

Cette technique ne crée aucune dépendance et elle n’a pas d’effets secondaires. Chaque session de traitement dure environ 5 à 10 minutes et la plupart des pathologies ne demandent que 3 à 5 traitements à réaliser à 3 -10 jours d’intervalles. C’est le médecin ou le kiné qui décide des modalités et de la pertinence des séances, d’après les critères d’ordres médicaux qui lui sont fournis lors d’une consultation.

En outre, la thérapie par ondes de choc est une solution non invasive et sans effraction de la peau. Elle est destinée à l’élimination de la douleur musculo squelettique. Les solutions non invasives sont des traitements ne nécessitant pas de d’intervention chirurgicale et ne causant pas de destruction des tissus.

Cette thérapie doit être prescrite et réalisée par un professionnel de la santé (médecin ou kinésithérapeute diplômé d’Etat…) et elle est pris en charge par l’assurance maladie.

La thérapie par ondes de choc extracorporelles est fréquemment utilisée dans la physiothérapie, l’orthopédie, la rééducation et la médecine du sport. Les applications sont souvent associées au traitement des troubles musculaires et tendineux chroniques et à l’élimination des douleurs dorsales et cervicales. Les kinés qui sont spécialisés dans la rééducation de presque toutes les pathologies médicales utilisent cette méthode de traitement en complément des massages et des techniques posturales.

Les indications les plus fréquentes sont les douleurs à l’épaule, l’épicondylite, la lombalgie, la douleur du tendon d’Achille, la tendinite rotulienne.

Le principe des ondes de choc radiales :

La thérapie par ondes acoustiques extracorporelles ne sert pas à désintégrer le tissu mais plutôt à provoquer des effets interstitiels microscopiques et biologiques extracellulaires qui comprennent par exemple la régénération des tissus.

Les vaisseaux sanguins nouvellement formés améliorent l’approvisionnement en sang et l’oxygénation ce qui entraîne une guérison plus rapide. Les ondes acoustiques provoquent également l’activation des mastocytes (cellules présentent dans les tissus conjonctifs) qui prend en charge l’inversion de l’inflammation chronique.

D’autres effets incluent la stimulation de la production de collagène, la dissolution des fibroblastes calcifiées et la dispersion de la substance P (fonctions de neurotransmetteur et de neuromodulateur), celle ci est un médiateur de la douleur.

Pendant les séances de thérapie par ondes de choc, une onde de son à haute intensité interagit avec les tissus du corps. Cela conduit à une cascade d’effets bénéfiques : croissance vers l’intérieur de néo vascularisation, inversion d’inflammation chronique, stimulation de collagène et dissolution du dépôt de calcium.

Les effets attendus sur notre organisme et bienfaits:

Effet analgésique – élimination de la douleur.

Inhibition des fibres nociceptives.

Diminution de la tension musculaire.

Accélération de la guérison.

Stimulation de la revascularisation.

Amélioration de la production de collagène.

Amélioration du métabolisme local et de la microcirculation.

Améliore la réabsorption des dépôts de calcium.

Les applications en physiothérapie sont le plus souvent associées au traitement de troubles chroniques des muscles et des tendons, du dos, des douleurs cervicales et des points gâchette. Par rapport à la thérapie conventionnelle, manuelle et instrumentale, la méthode est extrêmement efficace, elle raccourcit le temps de traitement.

Les applications orthopédiques des ondes de choc se concentrent sur le traitement des calcifications, des exostoses douloureuses, des différentes tendinites et d’une mauvaise consolidation de fracture.

Les applications en médecine sportive des ondes de choc sont utiles pour la cicatrisation douce du tissu et son effet régénérateur. Ainsi, le temps de récupération après des blessures peut être réduit au minimum.