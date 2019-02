Les cercles de la forme, une approche différente du sport

▸⌚ Temps de lecture estimé pour cet article: 3 minutes

Les cercles de la forme, c’est le 1er réseau de clubs de sports à Paris qui a pour valeur le sport plaisir, pratiqué seul ou en famille, et qui est tourné vers la diversité des activités proposées à ses adhérents.

Fondé en 1980, les Cercles de la Forme sont une chaîne privée de salles de sports, au savoir-faire reconnu, et qui compte de nombreux clubs répartis dans toute la capitale.

Ainsi ce sont une trentaine de salles spacieuses et lumineuses situées au cœur de Paris ce qui en fait le réseau leader dans la capitale. C’est aussi un large choix d’activités (90 activités et 2800 cours par semaine), pour tous les âges et tous les niveaux.

Quel que soient les envies, les cercles de la forme accueillent de nombreux adhérents pour pratiquer le fitness, la musculation, la dance, les activités certifiées « Les Mills », des cours de Pilates, le yoga, les arts martiaux, mais aussi les activités de bien être pour se détendre et récupérer après l’effort.

Des coachs sportifs vous attendent pour vous proposer les programmes les mieux adaptés à votre condition physique et sportive (enfants, adolescents, seniors, débutants ou expérimentés). Les cercles de la forme proposent des prestations de qualité avec des cours collectifs dirigés par des professeurs diplômés d’Etat.

Au niveau des équipements et installations sportives, c’est la mise à disposition d’appareils cardio training et d’un plateau fitness/musculation de dernière génération, un dojo, des salles studio et de frappe (boxe…), saunas, hammams…

Les Cercles de la Forme proposent également les programmes d’entrainement plus spécifiques « Les Mills » dont les cours certifiés Bodyattack, Bodybalance, Bodycombat, Bodyjam, Bodypump, RPM, ou encore le Sh’Bam.

Ce sont des cours collectifs réalisés en musique, 100% cardio, qui sont bénéfiques pour booster les effets sur l’organisme et obtenir plus rapidement des résultats.

Parmi toutes ces nouvelles activités et tendances fitness, deux programmes d’entrainement «Les Mills» sont à essayer absolument au niveau des cours proposés par les cercles de la forme.

Le concept des activités LES MILLS (méthodes d’entraînement) est la référence des cours collectifs de fitness dans le monde. C’est une alternative aux séances de gymnastiques traditionnelles souvent vécues comme fastidieuses par les pratiquants. Tous les cours sont réalisés par des instructeurs motivés et certifiés.

cours de body attack : inspirés du fitness

Le BODYATTACK est un entrainement de type cardio training intense et qui favorise la perte de poids, améliore l’endurance et le souffle, le renforcement musculaire. Une séance peut durer de 30 minutes à une heure selon le niveau sportif des pratiquants.

Les exercices pratiqués en groupe sur de la musique rythmée sont intenses et combinent à la fois des chorégraphies, des exercices abdominaux, des sauts.

Le BODYATTACK est donc un cours de fitness énergisant avec des mouvements qui s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux passionnés. Il y a une combinaison de mouvements athlétiques comme la course, des flexions et des sauts avec des exercices de force comme des pompes et des squats sur fond d’une musique électrisante.

Les différentes filières énergétiques sont ainsi sollicitées sur de périodes plus ou moins longues. C’est un entrainement de type fractionné ou les exercices s’enchaînent avec des phases soutenues et plus calmes.

cours de rpm : ils s'inspirent de la course cycliste

En ce qui concerne le RPM c’est un entrainement de type aérobic et fractionné. Il est chorégraphié avec de la musique rythmée ou punchy. Il favorise la perte de poids (bruler des calories), affine la silhouette et améliore l’endurance.

Le RPM est un cours de vélo indoor qui donne un maximum de résultats avec un minimum d’impact sur les articulations, Sur une musique énergisante, le pratiquant simule sur son vélo indoor (vélo d’intérieur) des collines à grimper, des sprints et des plats.

La séance peut durer entre 30 et 60 minutes selon son niveau sportif. Le pratiquant peut contrôler en permanence sa vitesse et le niveau de résistance du vélo. Il y a peu de risques de traumatismes au niveau des articulations.

Le matériel utilisé est fondamental puisque l’on utilise des vélos en salle (indoor), des vélos spécifiques dédiés au RPM Fitness. Les programmes sont chorégraphiés sous le contrôle d’un coach sportif qui adapte son programme aux capacités physiques de chacun, et à l’intensité de l’effort à fournir pour obtenir des résultats.

Rien ne vous empêche de pratiquer les deux activités ou d’alterner toutes les activités proposées. Les résultats obtenus sont probants à condition de rester motivé et de pratiquer ces activités deux à trois fois par semaine au minimum.

En une heure d’activité (une seule séance) de type rpm ou Bodyattack, on peut bruler jusqu’à 680 calories en moyenne.

Il est possible et recommandé d’essayer les activités du Club de sports. Par la suite si ces activités vous plaisent, il faut se lancer pour profiter de la dynamique de groupe car les cours sont réalisés en groupe, dans la bonne humeur et sans préjugés.

