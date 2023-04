5/5 - (9 votes)

Quelles sont les propriétés de la spiruline alimentaire ? A quoi sert-elle ?

La spiruline est un aliment très intéressant aux multiples vertus. C’est une source de nutriments essentiels et c’est une solution naturelle pour améliorer sa santé et son bien-être.

Cet aliment communément nommé spiruline (algue bleue verte) est un produit à base de cyanobactéries du genre Arthrospira, des bactéries photosynthétiques microscopiques bleues, généralement séchées et broyées.

La spiruline est une algue microscopique qui est souvent utilisée comme complément alimentaire. Elle est considérée comme un « super aliment » en raison de sa richesse en nutriments et de ses propriétés potentiellement bénéfiques pour la santé.

Pour rappel: les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines, les sels minéraux et les oligoéléments…, sont des nutriments.

La spiruline est généralement cultivée dans des étangs ou des bassins spécialement conçus pour cette culture, et est souvent séchée et moulue en poudre ou en comprimés avant d’être commercialisée

Elle est aussi parfois utilisée comme ingrédient secondaire dans les aliments et les boissons.

Les nutriments que l’on retrouve dans la spiruline :

–Des protéines: la spiruline est une source concentrée de protéines, avec environ 60-70% de sa composition en protéines. Elle contient également tous les acides aminés essentiels, ce qui en fait une source complète de protéines.

–Des vitamines: la spiruline est une source de nombreuses vitamines, notamment de vitamine A (sous forme de bêta-carotène), de vitamine B1, de vitamine B2, de vitamine B3, de vitamine B6, de vitamine B9 (acide folique) et de vitamine E.

–Des minéraux: elle est riche en minéraux, notamment en fer, en magnésium, en zinc et en cuivre. Elle contient également de petites quantités de calcium, de potassium et de sodium.

–Des antioxydants: c’est une source concentrée d’antioxydants, tels que les phycocyanines et les caroténoïdes, qui peuvent aider à protéger l’organisme contre les radicaux libres.

–Des acides gras : elle contient également des acides gras, notamment de l’acide gamma linolénique (GLA), qui est un acide gras oméga-6.

Il est important de préciser que la teneur en nutriments de la spiruline peut varier en fonction de la qualité du produit, et des conditions de culture du produit (culture bio ou pas, usage de produits phytosanitaires etc..).

Quelques-unes des propriétés de la spiruline alimentaire

–Richesse en nutriments : c’est une source concentrée de nutriments, notamment de protéines, de vitamines et de minéraux. Elle contient également de nombreux antioxydants et phycocyanines, qui sont des pigments naturels responsables de sa couleur bleue verte.

–Potentiellement bénéfique pour la santé cardiovasculaire: Plusieurs études ont montré que la spiruline pouvait être bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Elle peut être utile pour réduire le taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang, ainsi que pour abaisser la pression artérielle.

–Potentiellement bénéfique pour le système immunitaire: elle est riche en antioxydants, qui peuvent aider à protéger l’organisme contre les radicaux libres et à renforcer le système immunitaire.

–Elle peut aider à prévenir l’anémie: c’ est une source concentrée de fer, ce qui en fait un complément alimentaire utile pour prévenir l’anémie.

–Potentiellement bénéfique pour la perte de poids : Certaines études ont suggéré que la spiruline pourrait être utile pour aider à perdre du poids en raison de sa teneur élevée en protéines et de sa capacité à favoriser la sensation de satiété.

Note: la spiruline ne remplacera jamais un traitement médical adéquat et le diagnostic ou suivi médical d’un médecin ou spécialiste de la santé.

D’autre part, il est important de noter que la plupart de ces prétendues propriétés (lien vers les études) ont été étudiées de manière limitée, et que de plus amples recherches sont nécessaires pour confirmer ces bienfaits pour la santé.

Le spiruline nourriture du futur pour lutter contre la malnutrition ?

Il est possible que la spiruline soit considérée comme une source de nourriture importante dans le futur, en raison de sa richesse en nutriments et de sa durabilité en tant que culture.

Les raisons pour lesquelles la spiruline pourrait être considérée comme une nourriture du futur, sont listées ci-dessous:

–La spiruline est riche en nutriments: c’est une source concentrée de protéines, de vitamines et de minéraux, ce qui en fait un aliment nutritif. Elle peut être particulièrement utile aux populations défavorisées ou qui ont un accès limité à une alimentation variée et nutritive.

–Un mode de culture durable: la spiruline peut être cultivée de manière durable, en utilisant peu d’eau et en produisant peu de déchets. Elle peut être cultivée à l’intérieur ou à l’extérieur, ce qui la rend accessible dans de nombreux endroits du monde.

–Capacité de s’adapter à différents climats: la spiruline peut être cultivée dans de nombreux climats différents, ce qui en fait une source de nourriture potentiellement accessible dans de nombreuses régions du monde.

–Potentiellement bénéfique pour la santé: La spiruline est considérée comme un superaliment en raison de ses propriétés potentiellement bénéfiques pour la santé. Elle est bénéfique pour la santé cardiovasculaire, le système immunitaire et la perte de poids, entre autres.

Cependant, bien que la spiruline puisse être considérée comme une source de nourriture importante dans le futur, de nombreuses recherches sont encore nécessaires.

Il reste à évaluer pleinement ses bienfaits sur la santé et sa durabilité en tant qu’aliment de première nécessité. La possibilité de production de cette algue (algoculture ou phycoculture) à très grande échelle.

Quels peuvent être les effets secondaires de la spiruline alimentaire ?

La spiruline alimentaire est généralement considérée comme sûre et bien tolérée par la plupart des gens.

Cependant, comme avec tout complément alimentaire, il est possible qu’elle puisse entraîner des effets secondaires chez certaines personnes.

Voici quelques-uns des effets secondaires potentiels de la spiruline :

–Des troubles digestifs: la spiruline peut causer des maux d’estomac, des nausées, des vomissements et de la diarrhée chez certains individus. Ces effets secondaires sont généralement le résultat d’une surconsommation de spiruline ou d’une sensibilité individuelle à cet aliment.

–De possibles réactions allergiques: Bien que rare, il est possible de développer une réaction allergique à la spiruline. Les symptômes peuvent inclure de l’urticaire, de l’essoufflement et de la difficulté à respirer. Si vous présentez l’un de ces symptômes après avoir consommé de la spiruline, arrêtez immédiatement sa consommation et consulter un médecin.

–Des interactions médicamenteuses: la spiruline peut interagir avec certains médicaments, notamment ceux qui sont utilisés pour réduire le taux de cholestérol et la pression artérielle. Si vous prenez l’un de ces médicaments, il est important de demander l’avis d’un médecin, avant de prendre de la spiruline. Dans le doute, ne pas en consommer.

–Contaminations possibles: Il est important de s’assurer que la spiruline que vous achetez est produite dans des conditions propres et sécuritaires. Si la spiruline est contaminée par des bactéries ou des toxines, elle peut causer des troubles tels que de la fièvre, la diarrhée ou des maux de tête.

La spiruline, un super aliment aux multiples bienfaits

Il faut toujours acheter la spiruline alimentaire auprès d’une source fiable (réseau de distribution connu) et choisir une marque réputée pour son sérieux (certifications, labels, agréments..).

Il faut toujours vérifier et contrôler au préalable l’origine et la qualité du produit (lire notice et descriptif) afin d’éviter qu’elle ne soit contaminée par d’éventuelles toxines.

En effet, certains pays en voie de développement commercialisent cette algue (exploitations industrielles en algoculture) et concurrencent directement les pays industrialisés avec des prix bas.

Ces pays n’ont pas les mêmes exigences, n’appliquent pas les mêmes normes de production ou conditions d’hygiènes que les pays plus développés. Les normes de qualité ne sont pas souvent au rendez-vous.

Il est donc préférable d’acheter de la spiruline bio, issue de l’aquaculture biologique, et produite dans un pays respectueux des normes les plus strictes.

Une algue peut absorber les métaux lourds et autres produits nocifs présents dans l’eau.

La cyanobactérie (algue) ou spiruline, lorsqu’elle est cultivée dans des lacs naturels ou artificiels susceptibles d’être pollués, peut ainsi accumuler des métaux lourds comme le plomb, le mercure, des toxines, et des bactéries.

Il est aussi recommander de suivre les instructions et le dosage indiqué sur la notice du produit. Une notice qui doit être traduite dans la langue du pays de commercialisation, ce qui n’est pas systématiquement le cas.

En outre, il est recommandé de demander conseil à un médecin avant de prendre des compléments alimentaires, y compris la spiruline.