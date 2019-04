Le yoga est une discipline spirituelle qui permet de libérer l’esprit des contraintes du corps. On utilise pour cela le contrôle de son souffle, du rythme, et la maîtrise des mouvements physiques.

On peut dire que sont des méthodes ou techniques qui permettent une recherche spirituelle combinée à la pratique d’exercices physiques précis. Il existe de nombreuses formes de yoga à choisir selon ses objectifs (hatha yoga, vinyasa, ashtanga, kundalini, power yoga, bikram, nidra, iyengar, fly et hot yoga). On peut ainsi privilégier la souplesse, la relaxation ou plutôt la musculation.

Le yoga c’est aussi un mode de vie philosophique avec plusieurs principes fondamentaux. On peut citer par exemple le comportement vis-à-vis d’autrui et de soi , une bonne hygiène de vie, la pratique régulière d’exercices physiques, et un travail sur la respiration, la méditationla quête spirituelle.

La pratique du yoga se déroule en plusieurs étapes avec notamment des exercices physiques et mentaux (psychologie). Les séances consistent à exécuter une série de mouvements coordonnés à un certain rythme respiratoire. On alterne les mouvements avec des postures parfois immobiles.

Tout comme pour le yoga, la sophrologie amène la personne à travailler sur ses propres valeurs et à mieux se connaître. C’est très important pour le sportif de haut niveau qui recherche à améliorer sa performance sportive.

Selon les objectifs de la personne, les mouvements peuvent être variés et plus ou moins difficiles. Les pratiquants peuvent ainsi faire des étirements, des extensions ou flexions, des inclinaisons ou des torsions, garder un équilibre dans une posture précise, ou au contraire exécuter des inversions de positions.

La respiration est très importante dans les exercices de yoga. Elle permet de mobiliser le diaphragme, d’assouplir la cage thoracique, de solliciter le système cardio-vasculaire pour activer les échanges gazeux au niveau de l’inspiration et de l’expiration.

Le diaphragme est une cloison musculo-aponévrotique faite de muscles qui entourent un centre tendineux unique, et qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Outre ce rôle séparateur, le diaphragme est le moteur principal de la respiration. Au cours de l’inspiration, notre diaphragme descend et la cage thoracique augmente de volume, et les poumons se remplissent d’air.

Des bienfaits indéniables :

La pratique du yoga apporte de nombreux bienfaits et il est considéré comme une activité sportive à part entière. On compare souvent le yoga à la gymnastique douce.

Le yoga permet d’améliorer considérablement l’équilibre du corps; mais aussi l’élasticité des muscles, la souplesse des articulations et de la colonne vertébrale.

Au travers des postures et des différents mouvements qui sont enchaînés les uns derrière les autres, on améliore l’amplitude des mouvements. Le fait de tenir des postures pendant plusieurs minutes détend les muscles et les tendons qui deviennent plus souples et flexibles à l’usage.

Le travail sur les muscles du ventre permet d’affiner un peu la silhouette car le yoga est une activité physique et sportive. La répétition de la plupart des exercices de respiration renforce également les muscles abdominaux en profondeur.

Le yoga donne envie de vivre plus sainement et de prendre soin de soi en toute sérénité (sensation de zénitude et plénitude).

Les exercices de respiration sont excellents pour prendre conscience du contrôle de soi. On peut suspendre un instant sa respiration, la bloquer, ou au contraire la moduler, l’amplifier.

Le yoga agit également sur l’humeur et la qualité du sommeil. Pendant une séance, on fait le vide et on contrôle ses sens. Cette forme de relaxation permet de se débarrasser des contrariétés, des petits tracas et des soucis.

On lâche prise sur les émotions. La réussite de postures un peu compliquées donne aussi une satisfaction personnelle de réussite.

On constate souvent une amélioration de la concentration et une baisse du stress. Les tensions internes (corps et esprit) s’apaisent, on se concentre sur des choses agréables.

On consacre enfin du temps pour s’occuper de soi, on ressent des sensations agréables, on s’isole du monde extérieur parfois trop bruyant ou agressif. On apprend à canaliser son énergie et à se concentrer sur des choses essentielles et non pas futiles (sagesse).

Alors réservons quelques minutes de notre temps si précieux pour prendre des postures de yoga faciles à faire à la maison. La pratique du yoga peut également se faire en salle de remise en forme sous la conduite d’un professeur formé à cette discipline (certification professionnelle).

