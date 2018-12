Bodybuilding : l’importance d’avoir une bonne ossature

▸⌚ Temps de lecture estimé pour cet article: 3 minutes

Quelle est l’importance de l’ossature en bodybuilding ?

Lorsque vous pratiquez le sport, quel que soit votre objectif, plusieurs critères sont à prendre en considération afin d’optimiser vos performances.

En effet, votre niveau, vos capacités physiques, la fréquence, l’intensité de l’exercice ou encore votre ossature sont autant de paramètres qui influent sur l’efficacité de votre entraînement, et votre progression.

Si vous souhaitez gagner en masse musculaire rapidement, pensez aux produits hyper-protéinés disponibles sur Body and Fit.

Il existe trois types de morphologies. Le premier est l’ectomorphe, qui désigne les personnes de faible corpulence, avec une ossature fine qui rend la prise de poids difficile. Le deuxième type de morphologie est le mésomorphe, correspondant à une ossature large et épaisse. Les personnes avec cette morphologie-là sont la plupart du temps naturellement musclées. Enfin, l’endomorphe est la morphologie la plus courante : elle implique une ossature fine, des hanches larges, un aspect rond, des épaules étroites. Si vous êtes dans cette situation, vous aurez tendance à prendre facilement du poids.

À quoi sert de connaître son ossature ?

Il est important de connaître votre ossature, afin d’adapter votre alimentation, mais aussi et surtout vos exercices de musculation dans le but de progresser de manière optimale, jusqu’à ce que vous atteignez votre objectif dans le domaine du bodybuilding. Bien entendu, chacun à sa propre morphologie et sa propre ossature.

En effet, en connaissant vos limites, vous allez pouvoir cibler vos entraînements de musculation et les rendre plus efficaces selon votre ossature. En cela, vous profitez d’un gain de temps non négligeable qui vous permettra d’atteindre plus vite votre objectif. Vous allez en plus accentuer votre effort sur les zones qui en ont le plus besoin et sculpter ainsi votre corps plus précisément.

À noter : votre ossature n’a rien à voir avec le potentiel que vous avez, ni la capacité à progresser en bodybuilding. Vous pouvez très bien être doué pour les biceps et pas pour les ischio-jambiers, doué pour les quadriceps et pas pour les triceps, par exemple. Mais cela ne vous empêche pas de sculpter votre corps selon votre objectif. Autrement dit, la grosseur des os ne détermine pas votre potentiel musculaire, ni votre force.

Avoir des os plus gros signifie simplement que vos mensurations ainsi que la quantité de muscles présents sont proportionnellement plus importantes.

Prenons un exemple : vous mesurez 1m70, dont 10% de masse graisseuse, pour 65 kilos. Votre ami, lui, mesure également 1m70 et est composé, tout comme vous, de 10% de graisse corporelle , cependant il pèse 70 kilos. Soit 5 kilos de plus que vous.

Il serait facile de penser que votre ami est plus musclé que vous, pourtant, son ossature, plus importante, pèse son poids et peut ajouter jusqu’à 10 kilos à votre poids corporel selon son ossature.

Quelle est votre ossature ?

Pour connaître le profil de votre ossature, vous avez la possibilité d’effectuer un test rapide et simple : enroulez votre poignet de votre pouce et votre index. Si vos doigts se superposent, vous avez une ossature fine et légère. En revanche, si vos doigts ont du mal à se toucher, vous pouvez en conclure que vous avez une ossature moyenne. Enfin, si vous ne parvenez pas à faire le tour de votre poignet avec vos doigts, indéniablement, vous faites partie de la troisième catégorie, c’est-à-dire que vous avez une ossature lourde.

Alors, si vous aviez l’impression d’être moins musclé que votre ami, il n’en est peut-être rien, compte tenu de ce que nous venons de voir. Vous avez simplement une ossature plus légère que la sienne.

Pour en apprendre plus sur votre corps et le pouvoir incroyable de vos muscles, rendez-vous sur le magazine de la santé, astuce-santé.fr.

Aidez-nous à éliminer les éventuelles fautes de frappe, les erreurs, coquilles.

Si vous trouvez une faute d’orthographe ou une erreur sélectionnez le(s) mot(s) concerné(s) via votre souris, puis appuyez à la fois sur Ctrl + Entrée.

Bodybuilding : l’importance d’avoir une bonne ossature 5 (100%) 5 votes (100%)votes

Sur le même thème