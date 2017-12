Soulager les douleurs musculaires et articulaires par le froid ou le chaud

De nombreuses personnes sportives ou sédentaires, souffrent de douleurs musculaires et/ou articulaires.

Pour éviter la prise de médicaments (avec de possibles effets secondaires), on peut avoir recours à l’utilisation de la chaleur, c’est la technique de la thermothérapie. On peut aussi utiliser les Médecines douces (application de produits à base d’huiles essentielles ou pommades homéopathiques…).

Le froid ou le chaud sont de précieux alliés contre une douleur articulaire. Cependant l’utilisation du froid est préférable à la chaleur dans certaines pathologies.

C’est le cas pour les contusions (lésions de la peau sans déchirure, ou plaie avec gonflement suite à un choc), les élongations (allongement accidentel ou thérapeutique d’un muscle, d’un nerf, d’un tendon…), les déchirures musculaires (rupture de fibres au sein du muscle), ou les douleurs articulaires (inflammation d’une articulation).

Choisir plutôt des glaçons à l’utilisation d’une bouillotte:

L’utilisation du froid est notre meilleur allié pour réduire l’inflammation. Il améliore la circulation du sang en profondeur et ainsi permet de réduire l’éventuel gonflement s’il est employé rapidement. Le froid est aussi très utile dans le but “d’anesthésier” la douleur.

Les bienfaits de la thermothérapie

Le terme thermothérapie désigne l’emploi d’un dispositif induisant la variation de la température par l’hyperthermie ou par l’hypothermie.

L’hyperthermie consiste à réchauffer le corps pour obtenir divers bienfaits et on utilisera de la chaleur sèche ou humide. Les bains, les saunas finlandais (chaleur sèche) ou bien les saunas vapeur (chaleur humide), les appareils infrarouges ou autre.

Pour l’hypothermie on utilisera le bain froid ou glacial, la chute d’eau froide, ou un refroidissement thermique à l’air plutôt qu’à l’eau.

Le sport est bon pour la santé car la sollicitation du corps provoque une adaptation qui favorise son entretien. Mais attention, mal dosée ou imposée à des organes malades, cette stimulation tourne à l’agression et est à l’origine de lésions.

Dès les premiers symptômes ou douleurs, il est souhaitable de consulter un Médecin qui lors d’un examen effectué en cabinet, va déterminer la pathologie liée aux symptômes ressentis par le patient. Bon nombre de lésions sont exclusivement sportives, un médecin du sport sait parfaitement les reconnaître et les prendre en charge.

On distingue deux catégories de douleur, aiguë et chronique, en fonction de leur durée. La douleur aiguë est intense, mais souvent brève. La douleur est dite chronique, lorsque la sensation douloureuse excède trois mois et devient récurrente. Entrent dans cette catégorie certaines douleurs musculaires, les migraines ou encore des douleurs associées à des lésions nerveuses.

Utilisation de la thermothérapie (hyperthermie)

Il existe de nouvelles façons de chauffer ses muscles pour les détendre. Cela va de l’emploi d’une couverture ou coussins chauffants, de crèmes ou gels contenant du menthol ou autre, les patchs chauffants que l’on colle sur la zone concernée.

Enfin, on peut également utiliser des lumières ou lampes infrarouges qui diffusent des rayons chauffants pour cibler la zone douloureuse. La méthode rend le muscle plus réceptif aux soins qui lui seront ensuite prodigués (pommades…).

Les lampes infrarouges augmentent temporairement la température de la zone vers laquelle elles sont orientées. Les muscles se détendent également, les contractures et tensions dues au stress disparaissent ponctuellement ce qui soulage au niveau de la douleur.

La chaleur uniforme diffusée par une lampe halogène infrarouge stimule la circulation sanguine en dilatant les vaisseaux sanguins ce qui améliore l’oxygénation des tissus. Elle a le pouvoir d’apaiser les douleurs musculaires ou articulaires chroniques ou aiguës.

Lorsqu’on recourt aux infrarouges, les premiers effets se font sentir immédiatement. La sensation première est celle d’une chaleur réconfortante qui pénètre profondément dans la peau. Cette chaleur va augmenter localement la vitesse de la circulation sanguine et réchauffer les muscles de manière interne. Les muscles ainsi détendus vont se relaxer.

Dans la thérapie par la chaleur, on utilise le rayonnement infrarouge car il a la propriété de pénétrer dans la peau et de se transformer en chaleur dans les tissus. Cette réaction thermique perçue au point douloureux détend rapidement les muscles et les articulations en produisant une stimulation cutanée par l’ouverture des pores de la peau.

Par ailleurs, les rayons infrarouges sont utilisés dans de nombreux autres domaines. En cuisine, pour cuire ou réchauffer les aliments, pour chauffer l’intérieur des logements, dans différentes thérapeutiques (laser infrarouge), pour maintenir une certaine chaleur du corps (naissances dans les zoos, fermes..)