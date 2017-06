La pratique d une activité physique peut être à l’origine de traumatismes ou de blessures.

Lorsqu’on soulève un objet lourd ou que l’on effectue un geste brusque cela peut causer un “blocage brutal” de la région touchée, toute tentative de mouvement créant une douleur intense.

R appels anatomiques

Le disque intervertébral:

Les vertèbres s’articulent indirectement de C 2 à S1 à leur partie antérieure au niveau du corps vertébral: les espaces intervertébraux sont occupés par des disques intervertébraux « ancrés » aux vertèbres.

Ce disque peut se subdiviser en deux parties:

1. L’annulus fibrosus, périphérique, est la partie “dure” du disque. Il se compose de plusieurs couches concentriques de fibres de collagène d‘orientation très précise. On remarque que les fibres une même couche sont parallèles entre elles, mais perpendiculaires aux couches qui lui sont adjacentes. Chaque fibre relie la vertèbre supérieure à la vertèbre inférieure (Aucune ne naît ou ne se termine dans l’espace intervertébral). Cette organisation permet au disque de s’adapter aux contraintes de traction et de rotation.

2. Le nucleus pulposus, est au cœur du disque. Mou ,déformable et incompressible, il est riche en eau. Lors des mouvements vertébraux, le nucleus tend à être expulsé (Par exemple, dans la flexion du rachis il’fuit vers l’arrière et dans l’extension du rachis il fuit vers l’avant.), il est alors retenu par l’annulus fibrosus en périphérie. Toute rupture de cette barrière fibreuse se traduit par une hernie discale.

Le ligament vertébral’commun postérieur:

C est un ligament s’étendant sur toute la hauteur de la colonne vertébrale, composé de fibres longitudinales.

Il s’insère sur la gouttière basilaire de l’occipital, s’unit par sa partie antérieure à la face postérieure des corps vertébraux et des disques intervertébraux, et se termine sur la base du coccyx.

On note que le ligament dessine le long de la colonne une série de “dents de scie”. Les dents correspondent aux disques intervertébraux (et par conséquent le ligament est moins large au niveau du corps vertébral).

En cas de “fuite” du nucleus pulposus en arrière, ce ligament forme une dernière barrière entre le disque et le canal’médullaire qui contient la moelle épinière.

É tude de la hernie discale :

Définition:

C’est une fuite du matériel discal’vers la périphérie.

La plupart du temps le nucleus pulposus est en cause mais de façon plus atypique, il peut s’agir d’un fragment cicatriciel d’annulus fibrosus qui se détache lors d’une récidive post-opératoire.

Elle est souvent décrite comme provoquée par un excès de contraintes sur le disque (comme soulever un objet lourd ou réaliser un mouvement brusque).

Elle est favorisée par la vieillesse et/ou l’insuffisance musculaire par perte de stabilité du segment vertébral.

Conséquences:

Initialement on observe des fissurations radiaires sur le disque (depuis l’annulus vers la périphérie du disque) qui peuvent par exemple provoquer un lumbago aigu discal’au niveau lombaire ou une cervicalgie au niveau cervical’et plus rarement une dorsalgie au niveau dorsal. On a alors un « blocage brutal » de la région touchée, toute tentative de mouvement créant une douleur intense. Le sujet est raide comme « pétrifié» , la toux augmentant la douleur).

Traitement : Repos, anti-inflammatoires et antalgiques. Elle disparaît en deux ou trois semaines

Attention à la récidive ou à l’aggravation des lésions du disque

Finalement, en cas d‘un traitement mal suivi et à la suite d‘un nouvel effort plus ou moins violent (et même de façon directe sans passer par le premier stade), le disque peut se déchirer et le nucleus pulposus fuire: C’est le stade de la hernie discale.

Imagerie médicale de hernie discale en L5 et S1:

Légende:

En rouge : matériel’discal’

En violet : structures nerveuses

Si le matériel discal comprime une structure nerveuse voisine, il provoquera une douleur de type radiculalgie. A ces douleurs dues à la lombalgie de type lumbago ou à la cervicalgie, viendront se rajouter des troubles des réflexes et/ou des troubles moteurs. Les symptômes varient selon la structure nerveuse atteinte. Par exemple une souffrance des racines L5 ou S1 provoquera une Sciatique tandis que l‘atteinte d‘une racine de C 5, C 6, C 7, C 8 ou T 1 provoquera une Névralgie Cervico-brachiale.). La hernie peut à l’extrême provoquer des paralysies et/ou une incontinence vésico-sphinctérienne (Urgence: Traitement chirurgical dans les six heures) .

Traitement: Repos, anti-inflammatoires et antalgiques, ou infiltration. Elle guérit en six semaines si ce n’est pas le cas, on envisage un traitement chirurgical.

On préviendra les récidives par la diminution des contraintes et le renforcement de la musculature péri-axiale.

L’endroit du disque où à lieu cette fuite est variable. Fréquemment, elle se fait vers l’arrière du disque mais aussi vers l’arrière et latéralement. Ces deux cas peuvent agresser une racine nerveuse. On distingue alors deux phases successives:

1. Le ligament vertébral commun postérieur est intact et va retenir cette fuite comme une rustine sur une chambre à air. Par contre le bombement créé va irriter la structure nerveuse. La hernie est sous-ligamentaire.

2. Le ligament se rompt en regard de la hernie et celle ci va irriter directement la structure nerveuse. La hernie est trans-ligamentaire. C’est le stade le plus grave. La hernie peut parfois se détacher du disque et flotter dans le canal’médullaire, elle peut alors se résorber naturellement (très souvent la douleur est telle qu‘on traite avant d‘arriver à ce stade).

Plus rarement la fuite a lieu vers l’avant ou l’un des côtés du disque. Les complications passent plus souvent inaperçues.

Mrs Emmanuel BURGUETE et C. LARRALDE pour INFOGYM.COM (Moniteurs d’Anatomie à la faculté de Médecine de Bordeaux et kinésithérapeutes).

