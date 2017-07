Vaincre le Stress

N’oublions pas non plus que l’activité intellectuelle poussée à l’excès cause une fatigue, une perte efficacité; les idées ont du mal à se mettre en place, le travail devient peu efficace et de moins bonne qualité.. Moins solliciter l’organisme pour éviter le mauvais stress, c’est prendre du recul, relativiser, prendre le temps de manger et de digérer, prendre du repos ou des vacances. Lorsqu’on ne peut vraiment pas soulager l’accumulation de ces tensions par les méthodes indiquées ci dessus, on peut employer plusieurs formes de relaxation. En effet, il existe diverses méthodes, elles sont dites psycho-corporelles, et elles permettent de favoriser la concentration, de contrôler l’hyper-émotivité, d’apprendre à récupérer des fatigues physiques et nerveuses, aider à se relaxer. On peut éviter ou limiter l’accumulation des facteurs favorables au mauvais stress avec de simple mesures de prévention du stress. On peut difficilement arrêter un traitement médical à base d’anxiolytiques car ceux ci créent une certaine dépendance à long terme. Quoi qu’il’en soit, le stress fait partie de notre vie quotidienne au même titre que nos satisfactions, nos plaisirs, nos joies. Il faut apprendre à l’utiliser et à le contrôler pour en faire un atout.