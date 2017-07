Remise en Forme

Au niveau de l’alimentation: – réduire la consommation de matières grasses (par exemple manger plus de poisson à chair blanche). – boire au moins deux litres d’eau par jour. – privilégier les sucres lents (pâtes, riz, céréales complètes …), qui fournissent l’énergie progressivement à notre corps (réduisant le stockage des graisses). – les légumes et les fruits frais sont riches en fibres (facilitant le transit intestinal) et vitamines (principalement C et carotène). – prendre des compléments vitaminés si nécessaire (fatigue passagère, rhume, ..). – réduire voire supprimer l’alcool et le tabac qui sont très nocifs pour nos cellules (pas seulement). Adopter une vie saine. – évaluer la valeur énergétique des repas (lire les étiquettes des produits – utiliser un tableau des calories). – comptabiliser approximativement sa dépense et son apport énergétique; par exemple un adulte consomme entre 2700 kcal/jour pour un homme, et 2000 kcal/jour pour une femme. Les exercices vont entre autres nous permettre d’accroître cette dépense énergétique, alors que notre alimentation va créditer notre compte de calories. Il faut apprendre à équilibrer son alimentation.