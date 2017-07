Mal au Dos

Les douleurs dorsales ou lombalgies ont souvent pour origine l’atonie musculaire c’est à dire une musculature insuffisante (un manque d’exercices ) qui fragilise l’axe vertébral et le rend plus vulnérable aux agressions. Un renforcement musculaire évite bien souvent l’apparition de la plupart des maux de dos et prévient également les inconforts dorsaux. A une activité physique minimale, régulière et non traumatisante, il faudra prévoir une alimentation suffisamment riche en protéines. A contrario, un développement musculaire non symétrique, disproportionné, ou anarchique, peut également engendrer des maux de dos. Il faudra donc muscler méthodiquement ses muscles dorsaux. D’autre causes peuvent être à l’origine des lombalgies. Des exercices mal exécutés ou des mauvaises habitudes posturales qui font travailler certains muscles plus que autres, ce qui provoque des tensions articulaires et des raideurs. Les longs et répétitifs moments ou l’on fait des efforts physiques identiques ou des mauvais gestes (jardinage, bricolage, ménage, conduite..). Les excès de poids (embonpoint, obésité) peuvent causer une plus forte pression sur les vertèbres et les disques intervertébraux.