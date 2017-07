Le Jet Lag

Cette substance naturelle «la mélatonine» que le corps secrète naturellement et utilise pour régler la qualité du sommeil . La mélatonine que l’on peut acheter dans les parapharmacies doit être effectué de préférence sous contrôle médical car tous les effets à long terme ne sont pas encore connus. Un surdosage peut également entraîner les effets inverses de ceux recherchés pour limiter les effets du décalage horaire. Les consommateurs lui trouvent de nombreuses vertues: un sommeil plus facile et plus réparateur qu’avec l’utilisation des somnifères, la prévention de la détérioration du cerveau causé par l’âge et les radicaux libres, la réaction positive avec l’activité du système immunitaire durant le sommeil. Des recherches sont encore en cours pour évaluer tous les effets secondaires que pourrait causer cette molécule. Les conseils pratiques qui ont fait leur preuve: Bien dormir juste avant le départ. Cela aura un effet positif sur l’adaptation au décalage horaire. Il est recommandé de faire une sieste même si l’on est pas fatigué et que l’on reste éveillé.

On ne consomme pas d’alcool et de café et l’on s’hydrate d’avantage, surtout pendant le vol. L’alcool et la caféine agissent sur les cycles du sommeil.

On préférera un repas léger plutôt que des plats copieux ou gras, surtout lorsqu’une collation est servie à bord de l’avion.

L’utilisation de la luminothérapie sur plusieurs semaines a également des effets positifs.