Activité Physique et Santé

Pour le premier muscle (le cœur), il est recommandé de faire des exercices de type cardio-training (marche, course, vélo, rameur..) qui entraînent une modification du système cardio-vasculaire, ce qui sera bénéfique à long terme: diminution de la fréquence cardiaque.. Par exemple, chez certains sportifs de haut niveau, elle a été relevé au repos à 40 pulsations par minute, alors qu’elle est en moyenne de 75 pulsations chez le sédentaire. Pour s’exercer sans aucun matériel particulier, pratiquer la marche à pied et faire plutôt le choix de ne pas prendre les ascenseurs ou les escaliers mécaniques. Certaines personnes choisissent à tort de pratiquer l’économie de l’effort et d’utiliser systématiquement la facilité. Le corps a besoin de mouvements durant la journée, il faut donc bouger le plus possible. Il ne faut pas hésiter à aller voir ses collègues de travail ou ses amis au lieu de leur téléphoner du bureau à un autre; tout instant doit être mis à profit pour être actif: la machine à café, la photocopieuse, les rendez vous professionnels etc.. Toutefois, il faudra éviter les montées trop fréquentes ou rapides de son rythme cardiaque. Toujours prévoir une période d’échauffement avant les efforts. En conséquence, ne pas tomber dans l’excès inverse de vouloir en faire trop. Les efforts physiques doivent être progressifs. Si l’on souhaite pratiquer une activité sportive afin d’entretenir ou d’améliorer sa forme, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin, surtout si l’on envisage de faire des exercices intensifs. C’est une sage précaution afin d’éviter les accidents musculaires ou pathologiques.