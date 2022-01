5/5 - (4 votes)

Concernant les tendances Fitness et Musculation, de très nombreuses activités peuvent être pratiquées dans les Clubs de Fitness, les salles de Musculation, ou les centres de remise en forme.

Mais la pratique du sport en salle a profondément été impactée par la pandémie de COVID-19, qui se poursuit depuis plusieurs années dans le Monde.

En effet, les pratiquants et sportifs se sont désormais tournés vers de nouvelles activités et des méthodes d’entraînement inédites.

Certains sportifs se sont procuré du matériel de gym pour s’entrainer à la maison.

Une autre partie des clients des salles de sports ont reporté leurs bonnes résolutions, en attendant une période plus favorable, à défaut de motivation.

L’activité physique aide à améliorer sa santé

Notre santé dépend de nombreux facteurs dont les effets s’additionnent les uns aux autres : le travail, le stress, le niveau d’éducation, les relations sociales, l’environnement, la génétique.

On peut aussi ajouter l’alimentation et l’activité physique, les comportements à risque ou les dépendances (alcool, tabac, drogues…).

Il existe des motivations personnelles qui ont pour objectif le maintien ou l’amélioration de sa forme (la mode du fitness), la recherche de l’esthétique (affinement de la silhouette, minceur, se muscler).

Ou encore le développement de ses performances sportives ou de ses capacités physiques.

De nombreux autres facteurs externes ont également une influence certaine sur nos choix et nos modes de vie.

On peut citer le changement climatique avec l’empreinte écologique de nos modes de vie, l’accroissement des échanges commerciaux.

La pandémie de COVID et ses différents variants tenaces (restrictions pour sortir, confinements, recul des activités, réorganisation du travail.

Les inégalités et l’insécurité économique (revenu, patrimoine, géographique, emploi), le changement démographique. D’une manière générale, les personnes en moins bonne santé, sont moins susceptibles d’être en emploi.

Les tendances Fitness et Musculation

Les sportifs et clients des salles de gym ont modifié leurs habitudes de consommation et de travail (utilisation intensive d’internet et télétravail).

De nouvelles attentes sont apparues (consultations médicales en vidéo, cours de fitness à distance, explosion des livraisons à domicile, etc…).

La crise actuelle est l’occasion d’innover et d’adapter ses entraînements, de transformer ses activités de façon ludique, de rester davantage chez soi à la maison.

On peut ainsi mettre en place une nouvelle routine matinale de musculation et modifier ses habitudes sportives, en y intégrant les mouvements du quotidien (utilisation des objets connectés et des applications sportives, exercices de poids de corps, escaliers…).

Il y a des disparités entre ceux qui sont en bonne santé et ceux qui sont en mauvaise santé. Cet écart dépend aussi du niveau social. Malheureusement, on ne passe pas toute sa vie en bonne santé ou sans absences de limitations fonctionnelles.

L’incidence des maladies chroniques et des comorbidités a augmenté mondialement (étude de 2017 du Haut Conseil de la santé publique – Stratégie nationale de santé).

Il a été démontré que la pratique régulière et modérée d’une activité physique ou sportive a un effet bénéfique sur les défenses immunitaires et la réduction du stress.

Plus on a une activité physique ou sportive régulière, mieux on est armé contre les infections virales ou bactériennes.

Le Top 6 des activités Fitness et Musculation plébiscitées

« TOP 1 »

L’utilisation des cours et formations en ligne sur Internet. C’est le fitness connecté et à domicile.

L’engouement pour les activités comme les cours de Spinning ou cardio-vélo (intensif ou cardio) en direct ou à la demande.

Cela permet aux hyperactifs motivés par l’esprit de compétition, de se mesurer les uns aux autres depuis leur domicile.

Les sites internet d’hébergement de vidéos (gratuits ou payants) permettent de pratiquer son sport à domicile ou bien en extérieur.

La diffusion de contenu numérique 24h/24 (streaming, Youtube..) permet de proposer des programmes d’exercices en groupe, individuels ou pédagogiques. Tous les niveaux sont proposés, il y en a pour tous les goûts.

« TOP 2 »

L’usage des applications et objets connectés pour s’entraîner. L’achat d’appareils de cardio à domicile.

Les entreprises de matériel de sport connecté n’ont jamais autant prospérées, les ventes explosent.

Il s’agit de pratiquer son activité sportive avec un objet connecté bien souvent à une application mobile (montre connectée, bracelet et tracker, ou appareil fitness connecté…).

Avec les trackers de fitness, on peut mesurer une multitude de paramètres utiles pour voir ses progrès et se motiver (calories brûlées, fréquence cardiaque, vitesse, durée des exercices, distance parcourue, nombre de séries, nombre de pas, temps restant, comparaisons, rappels d’objectifs, etc..).

Certaines recommandations sont également affichées à l’écran pour guider le pratiquant. Les modèles de trackers fitness les plus aboutis proposent la mesure de la pression artérielle, la saturation en oxygène et l’électrocardiogramme.

« TOP 3 »

La préférence pour les exercices avec le poids de corps (plébiscités en extérieur et dans certains parcs aménagés).

Comme son nom l’indique, il s’agit d’utiliser son poids de corps pour s’entrainer. Chacun est libre de pratiquer les exercices en intérieur ou extérieur.

On n’a pratiquement pas besoin de matériel fitness ou de musculation, un simple tapis de sol peut suffire. C’est un moyen peu coûteux de faire de l’exercice efficacement.

Les exercices sont assez difficiles. C’est un travail musculaire en isométrie et pliométrie, avec aussi des efforts parfois brefs et intenses (tractions, pompes, soulevés…).

Les mouvements sollicitent simultanément plusieurs chaines musculaires et l’on peut jouer sur la vitesse d’exécution et les répétitions, les temps de repos.

Par exemple la corde a sauter, ou les exercices calisthenics (street workout) trés à la mode (l’art d’utiliser son poids de corps comme résistance pour développer son physique).

« TOP 4 »

Les programmes de type HIIT (entraînement fractionné à haute intensité). Ces programmes d’exercices impliquent généralement de courtes périodes d’exercices de haute intensité suivies d’une courte période de repos.

Il faut donc prendre certaines précautions (encadrement par des professionnels) afin d’éviter les blessures.

Ces programmes permettent d’éviter de s’enfermer dans une routine de musculation qui est parfois monotone.

On peut faire du HIIT au poids du corps, avec des machines cardio, avec des haltères, du matériel de musculation, en intérieur, en extérieur ..

A titre d’exemple, le cross-training si populaire, c’est du HIIT.

« TOP 5 »

Les cours interactifs ou formations virtuelles en salle sur écran.

Ce sont des exercices réalisés en groupe avec une technologie offrant des entraînements conçus pour être faciles et pratiques, en fonction des horaires et des besoins.

Le sport fitness en vidéo est tendance car le coaching est devenu intelligent.

Grâce à des capteurs, on est en mesure d’enregistrer l’ensemble des mouvements, soit sur des machines (vélos, rameurs, machines elliptiques..) soit grâce au poids de corps (pompes, abdominaux, squats…).

Il est possible de mesurer l’impact des mouvements, de savoir si l’on fait les bons exercices et d’être informé sur le rythme cardiaque.

« TOP 6 »

Les entraînements réalisés essentiellement avec les poids libres (à l’opposé des machines guidées en salle de musculation).

En utilisant des poids libres, l’intérêt est que l’on sollicite davantage nos muscles stabilisateurs et de façon plus synergique pendant un entrainement.

En effet, il n’y a pas d’aide ni de guidage de charge contrairement à une machine de musculation.

Cependant, un appareil de musculation à charge guidée privilégie la sécurité et la précision des exercices (idéal pour un débutant).

Il est possible de travailler les muscles sous des angles différents, ce qui est davantage bénéfique et efficace pour progresser.

On n’est pas limité à ce que l’on peut faire en fonction de ce qui est disponible au niveau du matériel. Les haltères constituent le matériel parfait pour une musculation complète.

On peut également utiliser des ballons de gym ou Médecine balls (lestés), les bandes élastiques de fitness, des kettlebell ou girya (poids constitué d’un boulet de canon à fond plat, avec une seule poignée).

