Les plateformes vibrantes oscillantes sont-elles efficaces et sans danger ?

▸⌚ Temps de lecture estimé pour cet article: 8 minutes

La technologie utilisant les vibrations et oscillations pour améliorer la force et stimuler contractions musculaires réflexes n’est pas nouvelle !

Pour entretenir sa forme ou maigrir l’idéal est de combiner les sports de type cardio-vasculaires avec des exercices de renforcement musculaire et une diététique équilibrée. Cela permet de sculpter ou dessiner son corps de façon plus harmonieuse.

Depuis quelques années déjà les plate-formes vibrantes ont conquis des salles de fitness, des hôtels de luxe et certaines institutions ou centres sportifs, des kinés. Désormais ce type de matériel sportif est disponible pour les particuliers à des prix attractifs. Certaines personnes préfèrent s’entrainer à leur domicile sans investir dans l’achat de matériel fitness trop coûteux.

Pour quoi faire et dans quel but ?

Ces plaques vibrantes oscillantes sont destinées à la remise en forme et en complément aux autres activités physiques ou sportives. Elles sont plébiscitées pour leurs bienfaits allant du renforcement musculaire aux effets esthétiques (affinement de la silhouette). Le tout en un minimum de temps et sans effort.

Il convient de préciser que les séances de gym utilisant ce type d’appareils ne peuvent pas remplacer une activité physique de type cardio vasculaire ou cardio-training (la capacité cardio-vasculaire ne peut pas être développée). En effet, les vibrations ou oscillations ne stimulent pas le système cardio-pulmonaire.

De même pour perdre efficacement les graisses superflues, il faut associer un entraînement physique (séances de type cardio-training) avec une alimentation équilibrée ou dans certains cas un régime diététique approprié.

L’intérêt des plateformes vibrantes est de faire travailler l’ensemble des muscles du corps pour augmenter la masse musculaire, et secondairement travailler l’esthétique ou la silhouette. Ces appareils peuvent être utilisés pour la rééducation fonctionnelle, la relaxation et l’amélioration de la proprioception et de l’équilibre. Les vibrations ont un effet positif sur le métabolisme, elles favorisent la circulation sanguine et aident à décontracter les muscles. Elle accélèrent le temps de récupération après une séance de musculation.

L’énergie des oscillations est transmise au corps. L’effet obtenu dépend de la posture adoptée et de la partie du corps en contact avec la plaque vibrante.

Comment fonctionnent ces plateformes vibrantes ?

Tous les appareils commercialisés sont basées sur le même principe c’est-à-dire un plateau mobile dans différents axes, à différentes fréquences et amplitudes, dont le mouvement va déclencher des contractions musculaires réflexes.

Le principe de fonctionnement est fondé sur un système de micro vibrations générées par la plaque vibrante, l’utilisateur est soumis à des vibrations de basses fréquences (il est possible de régler la fréquence entre 20 Hz et 60 Hz). L’amplitude est relativement faible allant de 0 à 15 mm.

L’idée d’utiliser des vibrations pour améliorer la force n’est pas nouvelle puisqu’elle remonte aux années 1950. L’utilisation la plus connue est celle des cosmonautes dans le but d’atténuer les effets de l’apesanteur sur le métabolisme musculaire et osseux (retours des missions spatiales avec une fonte de leur masse musculaire).

Les muscles agissent comme protecteurs des tissus en amortissant les vibrations par des contractions. Les plateformes vibrantes/oscillantes permettent de travailler la posture car on doit garder l’équilibre sur l’appareil.

Le but est de tenir une position préconisée sous la supervision d’un coach (entraîneur sportif), pendant des périodes de 45 secondes avec du repos entre chaque maintien de position. Il n’y a pas d’effort particulier à faire pour la personne qui l’utilise, elle ne ressent pas de douleurs. Seules les fortes vibrations ressenties à travers le corps peuvent être désagréables.

Dans les années 2000, un entraîneur olympique néerlandais (Guus van der Meer) eu l’idée d’intégrer le principe dans son programme de travail avec les athlètes et des sportifs. Il a lui-même conçu la forme de ses machines et l’a fait breveter sous le nom commercial de Power Plate (c’est le haut de gamme au niveau des plate-forme vibrantes pour sportifs, professionnels et particuliers).

Désormais, il existe de nombreuses marques et appareils à destination du grand public avec des prix vraiment très hétéroclites sur ce marché. Certains produits disponibles ont obtenu une certification dispositif médical et d’autres pas. En fait les marques de produits fitness proposent des plateformes de qualités très différentes avec des appareils plus ou moins aboutis ou perfectionnés.

En effet, toutes les plateformes vibrantes ne se valent pas. Il peut être judicieux de faire un essai ou de pratiquer dans un centre disposant d’appareils et de coaching personnalisé (protocoles d’entrainement) avant d’investir dans l’achat de matériel sportif.

Les plateformes vibrantes oscillantes

▸Les mouvements générés par les appareils vibrants :

ღ Ces plateformes génèrent des vibrations, des mouvements en spirale 3D, ou des oscillations (haut/bas et gauche/droite). Certaines plaques vibrantes peuvent également générer des vibrations elliptiques horizontales en mode 3D ღ

Concernant l’utilisation de ces plateformes vibrantes et si l’on débute en gym sportive, il est recommandé de faire quelques séances « coachées » ou en duo avant de se lancer seul à la maison. Il est indispensable d’apprendre les bonnes postures à tenir sur l’appareil (sans se faire mal).

Les positions ne doivent pas être approximatives ou imprécises pour éviter les éventuels risques de traumatismes. Il faut utiliser ces appareils avec prudence et il y a une phase d’adaptation pour le corps, il faut y aller progressivement au cours des séances, jusqu’à ce que le corps s’habitue à des vibrations plus intenses.

Il est nécessaire de lire attentivement les explications données sur l’utilisation des programmes et les réglages (position du corps sur la machine, durées, vitesses ou intensités). L’utilisation de ce genre d’appareil n’est pas anodine car ils ont une action forte sur l’ensemble du corps, que ce soit musculaire, osseux, articulaire ou sensoriel. Il faut bien comprendre l’utilité de ce genre d’appareil et savoir comment s’en servir : lire la notice d’utilisation et les contre-indications avant de démarrer la première séance d’entraînement.

A consommer avec modération :

Certaines allégations concernant les prétendus bienfaits de ces appareils ne sont pas toujours étayées par des études rigoureuses. Les protocoles utilisés dans la plupart d’essais varient en raison des caractéristiques des diverses marques de machines : fréquences, durées d’exposition et amplitude des mouvements..

Les arguments commerciaux allégués ne sont pas toujours validés (reconnaissance et vérification des publications) par la communauté scientifique. Certaines publications se basent bien souvent sur une expérience d’utilisation, de simples témoignages d’utilisateurs, ou des études ponctuelles réalisées sur un nombre de participants très limité ou des animaux (souris). Parfois aussi certaines études financées par des fabricants ont été réalisées avec une mise en œuvre ou un protocole d’étude imprécis (manque de rigueur des études ou essais).

Il convient donc modérer un peu la véracité de certains prétendus bienfaits sur notre organisme. En outre, il est indispensable d’adopter les bonnes positions (postures) sur les machines et de suivre un programme d’entraînement adéquat (personnalisé). C’est précisément la conclusion des essais publiée dans le magazine 60 millions de consommateurs (n°437, test d’avril 2009 : Elles ne nous ont pas fait vibrer : 6 tables vibrantes).

L’essai réalisé n’a pas pu conclure sur l’efficacité réelle de l’usage de la plateforme vibrante à domicile. L’association de consommateur souligne que les appareils ne sont pas fournis avec des conseils d’utilisations suffisants concernant les postures recommandées.

Ainsi le consommateur est livré à lui-même pour organiser ses séances ou son programme personnalisé avec sa plateforme vibrante. A ce jour, ces préconisations n’ont apparemment pas été suivi d’effets puisque qu’on trouve encore des appareils commercialisés sans les conseils d’utilisation pour l’exécution des exercices. Pourtant certaines postures ne sont pas recommandées dans l’utilisation des plateformes vibrantes par des débutants et pour certaines pathologies.

Les plateformes vibrantes sont néanmoins des outils utiles en complément à une activité physique ou sportive. Mais certaines précautions doivent être prises avant leur utilisation afin d’éviter les traumatismes ou les incompatibilités au niveau de la santé.

Il existe des effets négatifs concernant certaines pathologies ou dans les cas de traumatismes articulaires. Ces appareils ne conviennent pas non plus aux femmes enceintes, aux personnes souffrants de troubles circulatoires, neurologiques, orthopédiques etc..

En effet, mal utilisée, une plaque vibrante peut s’avérer mauvaise pour la santé car cela peut entraîner des douleurs ou des traumatismes.

Il est préférable avant d’entamer tout programme d’exercice, de consulter un médecin afin de vérifier s’il est opportun de se lancer dans un tel programme de mise en forme, afin d’éviter toute lésion corporelle. Cette précaution est indispensable si on présente une quelconque pathologie ou une quelconque limitation physique susceptible d’affecter la capacité à s’entraîner ou à pratiquer une activité physique quelconque.

Si, au cours de l’utilisation des plaques vibrantes oscillantes on ressent une quelconque impression de vertige, de faiblesse, d’essoufflement ou des douleurs, il faut arrêtez d’utiliser ce type d’appareil et consulter un médecin afin d’investiguer plus en détail.

Il est recommandé d’utiliser ce type d’appareil une seule fois par jour et sur une durée limitée. De même, il est préférable d’augmenter l’intensité des vibrations pendant une séance plutôt que d’augmenter la durée d’utilisation quotidienne.

On utilisera soit les programmes pré-enregistrés dans la machine (relaxation, préparation à l’effort, récupération…) soit un programme personnalisé (encadré si possible par un professionnel). Il faut toujours démarrer avec le niveau d’intensité le plus bas, puis augmenter l’intensité progressivement, étape par étape.

Les effets escomptés sur la forme :

Avec le recul des années, on peut dire que les plaques vibrantes/oscillantes permettent un renforcement musculaire, une remise en forme générale et une relaxation musculaire. Il suffit de choisir le programme adéquat en fonction de l’objectif recherché et d’utiliser l’appareil d’une façon continue. Une utilisation à long terme permet de maintenir ses objectifs.

Que ce soit en marche de randonnée, pour le tennis, dans le cyclisme ou le ski, l’impact au sol génère des vibrations atténuées par les tissus mous, les articulations, les os et l’activité musculaire.

Il y a des effets notoires constatés sur le plan du renforcement, de l’équilibre et de la densité osseuse chez les individus. Dans la population âgée ou à risque (sédentarité, embonpoint…), ces appareils peuvent être utiles pour la prévention des chutes et des fractures sous le contrôle d’un professionnel de la santé.

Les vibrations semblent exercer un effet sur la proprioception (perception de la position des différentes parties du corps : un récepteur sensoriel assure la proprioception) ce qui a un intérêt certain par exemple dans la rééducation ou la prévention des entorses.

Chez les sportifs il s’agit d’une aide, parmi d’autres, à la performance sportive et pour accélérer la récupération après des efforts, ou encore aider à la rééducation. La préparation physique avant une saison, génératrice de blessures, peut permettre une amélioration de la force et de la proprioception.

La préparation ou la mise en route d’une activité physique chez des personnes obèses ou peu mobiles peut être intéressante en première approche (sous contrôle médical).

L’action des plateformes vibrantes ou oscillantes est globale car il s’agit d’une technologie qui provoque en permanence un déséquilibre et rééquilibre du corps. Cela génère un réflexe naturel de compensation à travers tous les muscles du corps sollicités au cours d’une séance.

Les muscles sont sollicités intensément et cela permet un recrutement des fibres musculaires supérieur à un autre exercice plus traditionnel. Les plateformes vibrantes permettent en conséquence la stimulation et le renforcement en profondeur des muscles habituellement non sollicités.

Aidez-nous à éliminer les éventuelles fautes de frappe, les erreurs, coquilles.

Si vous trouvez une faute d’orthographe ou une erreur sélectionnez le(s) mot(s) concerné(s) via votre souris, puis appuyez à la fois sur Ctrl + Entrée.

Les plateformes vibrantes oscillantes sont-elles efficaces et sans danger ? 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Sur le même thème