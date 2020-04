Le crossfit est le 1er sport tendance du moment

5 / 5 ( 2 votes )

Le CrossFit est devenu l’une des plus grosses tendances actuelles. Selon le journal Forbes, ce sport génère plus de 4 milliards de dollars annuel de chiffre d’affaire (plus de 11000 salles ou Box recensées, la compétition CrossFit Games..)

La pratique du Cross Fit ou cross training consiste en une activité sportive pluridisciplinaire, et suivant les principes énoncés par la marque commerciale américaine du même nom, créée dans les années 2000.

Le CrossFit axe son concept autour de nombreux exercices physiques ou sportifs variés.

Ces exercices permettent de privilégier soit l’endurance cardiovasculaire et respiratoire, soit l’endurance musculaire, ou bien la force, la souplesse, la puissance, la vitesse, l’agilité, la psychomotricité, l’équilibre et la précision.

Les entraînements CrossFit visent à augmenter la capacité de travail dans ces différents domaines en provoquant par les entraînements des adaptations physiologiques au travers des différentes filières énergétiques.

La discipline attire de plus en plus les déçus des salles traditionnelles et désireux de repousser leurs limites. Le crossfit bouscule l’industrie du fitness, tout comme les salles de fitness low cost qui concurrencent désormais les acteurs historiques.

Le Cross Fit c’est un concept à la mode avec une activité physique intense

Le CrossFit mélange plusieurs activités physiques ou sportives comme la gymnastique, l’athlétisme ou l’haltérophilie. La pratique de cette technique sportive fitness est éprouvante pour l’organisme, il convient de respecter certaines règles de base afin de ne pas générer de blessures ou traumatismes musculaires ou articulaires.

Les entrainements ou exercices proposés sont très variés et intenses et d’une durée de 1h30 en moyenne.

Les programmes CrossFit s’articulent autour de workout of the day (WOD). Chaque jour un entraînement est préparé par un coach (entraîneur sportif) puis exécuté par les participants après une séance d’échauffement spécifique.

Le CrossFit se pratique dans des box qui sont des salles de sport (brut de béton, look industriel) de sports minimalistes avec tout le matériel utile à l’entraînement du jour sous la responsabilité du coach sportif.

Le nombre de participants est limité pour permettre un suivi personnalisé de la part du prof de sport.

Les WOD sont composés d’un ou plusieurs exercices, le tout enchaîné suivant différents formats ou catégories: séries répétées, variantes, maximum, en pyramidal, cardio, gym, force, mouvements balistiques, manipulation de poids, lests…

Pour cela, on utilise des haltères, des barres de traction, des cordes, de nombreux accessoires pour sportifs. Le WOD (la séance) est affiché sur un tableau à la vue de tous dans la salle (la box).

Le CrossFitness c’est aussi un entraînement musclé et diversifié



Les mouvements et exercices physiques étant très intenses et les gestes techniques, les débutants doivent être suivi de près et surtout supervisé par le coach ou l’entraineur sportif.

Au départ, il faut savoir être raisonnable et ne pas soulever des charges trop lourdes ou d’aller trop vite au niveau des exercices.

Un échauffement dynamique préalable est indispensable et il qui consiste à effectuer des mouvements de Crossfit mais sans intensité, sans charges, pour solliciter les muscles sans les brusquer pour éviter les blessures ou traumatismes.

L’échauffement du système cardio vasculaire/respiratoire, des muscles, des articulations est primordial. Il doit être conséquent et les exercices doivent être exécutés correctement (maîtriser la technique enseignée), au bon rythme avec la maitrise de la bonne position du corps.

Il ne faut surtout pas négliger la phase de récupération et les étirements musculaires après tous ces efforts intenses. Il est impératif de faire des pauses entre les séances de crossfit, les WOD. Ces pauses doivent être fréquentes et/ou conséquentes (plusieurs jours de trêves) pour permettre à l’organisme de se régénérer et soulager les courbatures.

Pour un débutant, le mieux est d’alterner chaque séance avec une journée de repos pour favoriser une récupération optimale.

Le Cross Fitness agit sur les muscles dans leur globalité et il fonctionne sur le principe de l’intensité relative. Chaque pratiquant exécute des mouvements en fonction de son niveau physique et sportif, de sa forme.

Les poids soulevés peuvent être modestes, les pompes peuvent être faites sur les genoux, on peut limiter ou au contraire augmenter la durée ou l’intensité des exercices, les temps de pause.

Le Crossfit est régi par des règles, c’est le concept de la discipline. Cela signifie que sur une semaine, chaque participant doit avoir eu un entraînement au cours duquel il ne pratique que de la gymnastique.

Un second entraînement avec de la gymnastique et de la technique cardio, et enfin une troisième séance comprenant de la gymnastique, une technique cardio et de l’haltérophilie.

Les avantages de la pratique du CrossFit

Il fonctionne sur trois principes clés qui sont des exercices constamment variés, des mouvements fonctionnels et un entraînement très intense. Il combine et alterne de nombreux exercices.

Le Crossfit améliore la santé et développe une meilleure condition physique: diminution de la masse graisseuse, augmentation de la masse musculaire, amélioration de la consommation maximale d’oxygène.

L’objectif principal de la méthode n’est pas d’améliorer son apparence physique mais plutôt sa force et sa condition physique. Néanmoins on constate des résultats rapide au niveau de la modification de la silhouette, l’apparence physique s’améliore.

Une communauté de passionnés se crée spontanément entre les participants et elle offre un environnement d’échange et d’entraide sportive. La motivation induite par le groupe incite à aller toujours plus loin et à dépasser ses limites physiques ou mentales.

Les exercices sont très variés ce qui permet d’éviter l’ennui et la monotonie dans la pratique sportive. C’est une discipline tellement diversifiée que l’on ne sait jamais à quoi s’attendre lors de la prochaine séance. Chaque séance WOD est différente même au niveau de l’ambiance d’un groupe.

Pour résumer, c’est une méthode qui peut améliorer la coordination, l’agilité, l’équilibre, la précision des gestes, la vitesse, la puissance, la résistance, la flexibilité, la force, le système cardio vasculaire. Les activités de type cardio-training sont bénéfiques sur notre organisme.



Le CrossFit est un sport mixte. Les hommes sont légèrement majoritaires (55%) mais les femmes restent très bien représentées. L’âge moyen des pratiquants est de 34 ans.

Un tarif peu concurrentiel ou compétitif

Le crossfit est une activité complète et intéressante mais elle a un coût non négligeable pour le pratiquant.

Il faut compter environ 25 euros la séance, même en groupe collectif (Drop In).

Des forfaits et abonnements sont souvent proposés mais cela reste plus onéreux par rapport aux salles des grandes enseignes ou les imbattables salles low cost à prestations réduites.



Le concept repose sur des personal trainers spécialisés dans cette discipline. Ceux ci se sont investis pour devenir de vrais coach certifiés CrossFit et travailler dans des salles ou box affiliées à la marque (loyer et redevances).

Pour devenir prof de CrossFit, il faut en effet obtenir une certification officielle (cross fit niveau 1) ce qui nécessite de participer à des séminaires, de passer un examen (coûts financiers de la formation).

Pour un coach certifié, il est également possible d’obtenir plusieurs autres certifications spécialisés (Level 2, CrossFit Kids, Kettlebell, Running…).

