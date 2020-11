Pour partager cet article :







La corde à sauter est efficace pour améliorer la synchronisation et la coordination des gestes sportifs, pour développer son agilité, pour se muscler ou affiner sa silhouette.

A l’origine, la corde à sauter est surtout utilisée dans un but récréatif par les enfants, pour jouer à un jeu d’habileté dans les cours de récréation à l’école primaire.

Les participants sautent jusqu’à ce qu’ils se fatiguent ou commettent une erreur, ou se prennent les pieds accidentellement dans la corde en mouvement. Le jeux est exécuté généralement sous forme de défis.

Pour compliquer un peu les choses, les participants peuvent improviser des figures, ou tenter un ensemble prédéterminé de figures.

Les adultes et sportifs font plutôt de la corde à sauter seuls (jump roping) en tant qu’exercice de musculation des jambes, des fesses, du dos, des épaules et des abdominaux.

La corde à sauter est une activité sportive complèmentaire



En effet, la corde à sauter est une activité très complète, car elle permet de travailler (solliciter) plusieurs muscles à la fois. De plus, cette activité physique est facile d’accès, ne nécessite qu’un minimum d’espace et du matériel peu couteux.

Cette activité est d’ailleurs bénéfique pour le cœur et le système cardio respiratoire.

Elle permet aussi de brûler des calories et de d’améliorer la coordination des mouvements (gestes tehniques) et développer sa force explosive.

Bien maîtrisé, c’est aussi un entraînement efficace qui permet d’augmenter les capacités d’endurance cardio et musculaire.

Il existe d’ailleurs des cordes à sauter avec un compteur indiquant le nombre de sauts et l’estimation du nombre de calories brûlées.

Certains modèles sont ont des poignées lestées pour accentuer les efforts (réglage possible).

Il existe également des cordes à sauter spécifiques pour privilégier la vitesse (doubles sauts en crosstraining ou crossfit). Elles sont munies d’un roulement avec une vitesse de rotation élevée, ainsi que de longues poignées pour accélérer facilement le mouvement de rotation de la corde.

D’autres modèles sont inter-connectées via des applications de suivi des exercices. L’ajout d’une connexion Internet permet d’apporter une valeur supplémentaire en terme de fonctionnalité, d’information, d’interaction ou d’usage.

Au niveau de la dépense énergétique, 15 minutes de corde à sauter c'est l'équivalent de 30 minutes de jogging. Ce qui peut permettre de brûler jusqu'à 750 calories selon l'intensité des efforts, la vitesse d'éxécution des exercices, la fréquence des séances.



En s’exerçant régulièrement les effets sont rapidement visibles, les muscles se dessinent, la silhouette s’affine et l’endurance physique s’améliore.

Pour évoluer et conserver de la motivation, il est primordial de modifier ses routines d’entraînement.

Le crossfit est aussi une activité bénéfique pour parvenir rapidement à cet objectif. Le Cross Fit mélange plusieurs activités physiques ou sportives comme la gymnastique, l’athlétisme ou l’haltérophilie, le fitness.

La corde à sauter est excellente pour brûler des calories. C'est par ailleurs un excellent complément à la musculation, car elle aide à perdre du tissu adipeux et laisse apparaitre davantage les muscles sous la peau.



Bien entendu, sous réserve d’avoir une alimentation saine et équilibrée et aucun problème articulaire (sollicitation importante des articulations lors d’une séance).

La pratique de la corde à sauter est déconseillée lorsqu’on souffre de douleurs dorsales ou aux articulations, ou encore si l’on est exposé à des risques de type cardio-vasculaires.

En outre, il faut éviter d’expérimenter le saut à la corde si l’on est en situation de surcharge pondérale. La répétition des chocs peut engendrer des douleurs articulaires et dorsales, des risques cardiovasculaires (intensité importante de certains exercices et/ou efforts).

Les personnes sédentaires ou agées (mauvaise aptitude aérobie) trouveront l’exercice trop difficile à réaliser. L’exercice n’est pas d’ailleurs pas récommandé pour ces personnes.

Au début (phase d’initiation), il est préférable de s’équiper d’une paire de chaussures de sport pour limiter les effets des impacts des sauts répétés. On peut s’exercer en salle ou club de remise en forme sur un sol qui amorti les sauts.

Il est aussi souhaitable de sauter d’un seul pied à chaque rotation de la corde, en alternant 2 fois avec le pied-droit, 2 fois avec le pied-gauche. Lorsque la technique du geste est correctement maitrisée, on peut alors utiliser les deux pieds à la fois et alterner.

L’amélioration de l’agilité et de la synchronisation des gestes

Contrairement aux apparences, il n’est pas si évident de coordonner les bras, les pieds… ni de sauter au bon moment avant l’impact. Pour cela, le saut à la corde est un excellent exercice d’agilité.

Grâce à l'enchaînement de différents sauts et rythmes (vitesse), on améliore à la fois sa posture et son équilibre, son agilité, sa coordination, son habileté.



Les athlètes et sportifs qui pratiquent la boxe, le football, le saut en hauteur, le basket ou le volleyball, pratiquent également le saut à la corde en complément de ces autres activités sportives.

Il y a une excellente raison à cela, car la corde à sauter est très efficace en travail pliométrique, et notamment pour améliorer la détente verticale et la coordination.

Les multiples possibilités offertes au niveau des mouvements coordonnés, permet de solliciter et d’entrainer la coordination neuromusculaire, l’habileté perceptivo-motrice, et aussi le cardio-training.

La notion de coordination perceptivo-motrice prend en compte les compromis opérés par les systèmes sensoriels, lors de l’élaboration des mouvements complexes et de leur adaptation aux événements.

En gros, c’est la capacité de l’individu d’adapter ses mouvements physiques à l’information sensorielle reçue.

Lorsqu’on se sent plus à l’aise et si la condition physique le permet, on peut varier les exercices et le rythme, avec des sauts plus techniques que les sauts basiques, un peu trop simples et ennuyeux.

Maîtriser les bases est essentiel avant d’essayer des exercices beaucoup plus complexes : sauts de cloche, alternatif, double, papillon, jumping jack etc..

Chaque zone musculaire peut être spécifiquement travaillée par le biais de variantes, et de mouvements plus ou moins complexes.

C’est uniquement avec le travail des poignets que se fait la mobilisation de la corde. Les sauts doivent être contrôlés et adaptés au diamètre de la corde.

Il est inutile de sauter beaucoup plus haut que le diamètre de la corde employée, on ne saute pas au-dessus de la corde mais on laisse passer la corde sous ses pieds.

La corde à sauter se pratique en général par séance de 2 à 5 minutes pour un débutant. L’idéal est d’effectuer une séance de 15 minutes, 3 fois par semaine.

Les personnes les plus corpulentes dépensent plus d'énergie pour sauter à la corde. Plus on s'entraîne et plus on devient habile. Plus on est habile, et moins on dépense d'énergie. Il faut donc faire varier le type d'exercices, la durée et l'intensité, les temps de repos.



Mais il n’est pas facile de tenir 15 minutes sans arrêt car l’effort demandé est très intense. Si l’exercice n’est pas varié, cela peut rapidement devenir monotone et ennuyeux pour le débutant.

Pour approfondir le sujet, voici un site internet d’astuces “Le tricktionary” qui propose des vidéos d’exercices à pratiquer pour varier les exercices à la corde à sauter.

Le saut à la corde n’est pas ennuyeux, si l’on varie régulièrement les exercices et l’intensité. Les vidéos sont classées en 5 niveaux de difficultées (de basique à expert).

Les sauts à la corde : deux exemples

Un exercice simple et un autre compliqué. Images avec ralenti

Le saut à la corde Straddle Jump :

Le saut à la corde Deathwish :