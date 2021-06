Pour partager cet article :







5 / 5 ( 2 votes )

Les montres connectées sport et traqueurs de Fitness sont principalement destinés aux sportifs exigeants.

C’est-à-dire les sportifs qui ne peuvent pas se satisfaire d’un appareil connecté peu élaboré ou peu précis (les produits d’entrée de gamme).

La maison domotique et le marché de l’internet des objets sont aujourd’hui une réalité. Ainsi on peut citer les montres connectées, smartphones (téléphones multifonctions), enceintes sans fil, thermostats et prises électriques, les stations météo, les vélos, balances connectées, les antivols, les portes de garage, la TV…

C’est quoi un objet connecté ?

Les objets connectés sont des objets capables de communiquer des informations à un autre objet, par internet ou un tout autre réseau (privé ou local, applications ou logiciels).

En général, ce sont tous les objets qui captent, stockent, traitent et transmettent des données ; et ceux qui peuvent recevoir ou donner des instructions.

Ils ont la capacité de se connecter à un réseau informatique. Et cela permet d’apporter une valeur supplémentaire sur le plan des fonctionnalités, soit au niveau des informations fournies, de l’interaction ou de l’usage de l’objet.

Un objet connecté fonctionne à l’aide d’un réseau (collecte ou transmission des données, connexion via un système Bluetooth, le Wifi), de capteurs pour recueillir des informations, et d’une partie dite « électronique miniaturisée » afin de traiter les informations ou données.

Ces produits sont surtout destinés aux adeptes des activités sportives en mode connecté, avec un suivi détaillé des activités sportives (distance, vitesse, parcours..) et de la santé (taux oxygène, fréquence cardiaque, stress, calories..).

Les montres connectées sport :



Certaines montres connectées pour sportifs sont davantage spécialisées que d’autres dans l’analyse des données sportives. Certains modèles sont plutôt limités aux fonctionnalités forme et santé, ou pour un usage à la ville.

On peut ainsi disposer d’un GPS intégré plus ou moins précis et réactif, d’un suivi plus ou moins continu de la fréquence cardiaque, et d’applications dédiées ou intégrées au système.

Les fonctionnalités vont parfois même jusqu’à percevoir automatiquement l’activité sportive ou d’une personne sédentaire, pratiquée à un instant donné : course, marche, entrainement cardio-vasculaire, nage, vélo, ou repos.

Les montres connectées pour le sport, sont de véritables dispositifs permettant de surveiller à travers diverses mesures nos performances sportives ou un entraînement.

Mais elles proposent également des indicateurs liés à la santé (affichage et enregistrement des données), des conseils d’entrainement ou d’activités physiques ou sportives.

Cependant, cela sollicite de nombreuses ressources système, et consomme beaucoup d’énergie (déchargement rapide de la batterie).

Une utilisation en mode GPS avec un enregistrement de la position en temps réel, consomme beaucoup de ressources au niveau des montres dont la conception est miniaturisée (prouesse technologique).

Une montre qui n’a pas une autonomie suffisante sera peu utile pour la pratique sportive de type endurance. Il faut donc choisir un modèle à la fois performant et utile, ce qui a une influence sur le prix de l’objet.

C’est l’enjeu actuel des fabricants, proposer des produits connectés performants et qui soient capables de limiter leur consommation d’énergie électrique.

Le but est d’avoir une autonomie de plusieurs jours, sans avoir besoin de mettre en charge la montre rechargeable sur son socle (les accus servent à emmagasiner puis à restituer l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’appareil connecté).

Un sportif exigeant ne peut pas se satisfaire d’une banale montre connectée, d’entrée de gamme.

Des montres connectées sport pour doper son entraînement :





POLAR GRIT X MONTRE MULTISPORT OUTDOOR AVEC GPS ET TOUTES LES FONCTIONNALITÉS D'ENTRAÎNEMENT ESSENTIELLES

- Statistiques de dénivelés précises avec HillSplitter™



- Planification d'itinéraires avec Komoot



- Assistant de ravitaillement personnalisé FuelWise™



- Mesure de la récupération Nightly Recharge



- Autonomie : Environ 40h selon utilisation et réglages

SAMSUNG GALAXY WATCH 3

UN CONCENTRE DE TECHNOLOGIES DANS UNE MONTRE TACTILE AVEC UNE COURONNE ROTATIVE (CADRAN)

- De nombreux capteurs : accéléromètre, baromètre, fréquence cardiaque, taux d’oxygène.

Un des meilleurs suivis d'activités parmi les autres leaders du marché.



- Cette montre connectée et tactile, est dotée d'une couronne rotative pour naviguer plus facilement dans les fonctions des applications, sans passer par des sous-menus de navigation.



- 40 combinaisons (affichage) de cadrans de montre. Superbe design, elle sert aussi bien pour les activités extérieures, salle de sport, ou en usage ville (montre connectée très polyvalente).



- Des applications et nombreux widgets disponibles pour compléter son suivi et étendre les fonctionnalité.



- Autonomie : Environ 56h selon utilisation et réglages

GARMIN INSTINCT SOLAR TACTICAL

MONTRE TACTICAL SPORTS AVEC VERRE A RECHARGE SOLAIRE

- Des fonctions horloge, surveillance de la santé, notifications, de suivi des activités,



- Pour la pratique sportive des fonctionnalités sport et musculation, entraînement et planification, analyse.

Sélection de fonctions pour la course à pied, loisirs en extérieur, cyclisme et natation.



- GPS : jusqu'à 30 heures/38 heures avec recharge solaire du cadran.

Mode GPS batterie maximum : jusqu'à 70 heures/145 heures avec recharge solaire.

Activité GPS expédition : jusqu'à 28 jours/68 jours avec recharge solaire.



- Recharge solaire, avec une utilisation en plein soleil à 50 000 lux.



- Autonomie : la charge solaire ne permet pas une charge très rapide de la montre.

Un widget permet de consulter le niveau d’exposition de l'écran au soleil (attention aux gants, manches longues ou veste..).



Par exemple, 5h d’exposition avec un ensoleillement intense et direct, permet de récupérer environ 20% de la charge.

Les montres connectées pour le sport, bien-être, la forme

Posséder une montre connectée est désormais un atout certain pour le sportif, qu’il soit amateur ou professionnel.

Pour le particulier sédentaire ou les personnes cherchant simplement à garder la forme, c’est un soutien pour améliorer ou entretenir sa forme.

Il faut donc distinguer les produits destinés aux sportifs (très techniques et perfectionnés), à ceux plutôt dévolus aux sédentaires pour des objectifs d’entretien de la forme et du bien-être.

Dans cette seconde catégorie, les prix proposés sont beaucoup plus concurrentiels.

Cependant, la montre connectée idéale n’existe pas encore. Certes les fonctionnalités proposées par les différentes marques spécialisées deviennent de plus en plus intéressantes, mais elles sont encore trop gourmandes en ressources.

Les derniers modèles sont un concentré de technologie réuni dans un seul objet à la fois miniaturisé et léger.

C’est utile pour gérer plus efficacement sa vie et sa santé : des montres avec un design flatteur, une mesure de la tension, du rythme cardiaque, estimation du taux d’oxygène dans le sang, des programmes d’entraînement et le suivi des activités, conseils personnalisés, lecteur de musiques, téléphonie, analyses de la forme, mesure du sommeil, cardiofréquencemètre, altimètre, baromètre, météo et autres..

Mais faut-il pour autant porter en permanence sa montre connectée, y compris la nuit dans son lit ? Au risque de devoir la recharger très souvent, pour mesurer certains paramètres de la qualité du sommeil.

En effet, plus on active de fonctionnalités et plus une montre se décharge rapidement. Au niveau des fonctions les plus « gourmandes », on peut citer notamment : l’affichage permanent de l’écran, la luminosité de l’écran, les options activées ou l’enregistrement des mesures en continu, l’utilisation des fonctions GPS, l’affichage des notifications à l’écran, les messages SMS ou e-mail, etc..)

Toutes ces montres ont fait beaucoup de progrès sur le plan des fonctionnalités et de l’expérience utilisateur. Elles offrent une finition premium et des prestations (technologie, SAV..) dignes de leur réputation.

Mais il leur faudrait encore peaufiner davantage la partie technique (applications tierces pour paramétrer ces montres et faire des bilans forme ou santé) et la partie autonomie.

Une autonomie qui est encore assez globalement décevante, il faut toujours avoir son dock de recharge à portée de main ou anticiper l’utilisation de la montre pour une pratique sportive, ou une activité plus spécifique.

Un autre point faible est de pouvoir fournir des données plus fiables et utiles. Car parfois les calculs sont encore approximatifs ou estimés d’après des données saisies par l’utilisateur lui-même.

Il manque aussi une interaction avec une multitude d’autres objets connectés. Les interconnexions sont parfois perfectibles selon les applications utilisées, et il subsiste un problème de compatibilité entre les marques ou les accessoires ajoutés (balances, casques, écouteurs, buds ou tags..).

L’autonomie réelle d’une batterie dépend des fonctions activées sur l’appareil connecté, qu’il s’agisse du suivi des activités, du moniteur de fréquence cardiaque au poignet, des notifications du smartphone, du GPS, des capteurs internes ou des capteurs connectés.

10 Conseils pour prolonger la durée de vie de la batterie d’une montre connectée



– Changer la précision du mode de suivi (traqueur/GPS) pendant une activité.



– Activer la fonction d’économie d’énergie (écran et fonctionnalités) à partir du menu des commandes. Certains cadrans de montres s’actualisent chaque seconde.

– Réduire la luminosité et la temporisation du rétroéclairage (dans les paramètres).



– Utiliser avec parcimonie le mode GPS dans le cadre de l’activité sportive (moins de précisions et de détails).

– Désactiver la technologie Bluetooth lorsqu’on n’utilise pas les fonctions connectées (ceinture cardio pour les exercices de cardio-training, balance ou impédancemètre, oreillettes pour l’audio ou la musique..).



– Lorsque l’activité sportive est terminée ou suspendue de façon prolongée (au repos), utiliser l’option ” Mettre en Pause “.

– Désactiver le suivi des activités en temps réel (enregistrement et collecte de toutes les données en flux continu).

– Limiter drastiquement le nombre de notifications affichées sur le cadran (sms, e-mail, agenda, actualités, alertes..).

– Arrêter ou suspendre la diffusion des données de fréquence cardiaque vers les appareils couplés, synchronisés, ou associés.

– Désactiver le moniteur de fréquence cardiaque au poignet.

Aidez-nous à éliminer les éventuelles fautes de frappe, les erreurs, coquilles ou incorrections.

Si vous trouvez une faute d’orthographe ou une erreur : sélectionnez le(s) mot(s) concerné(s) via votre souris, puis appuyez à la fois sur Ctrl + Entrée.

Le formulaire de contact peut aussi être utilisé.