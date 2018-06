Le développement de la pratique sportive et sa diversité: vive la forme et le sport. L’idée de se mettre à faire du sport tourmente pas mal de personnes et le plus difficile dans tout cela, c’est le démarrage en fin de compte.

De nombreuses personnes pratiquent une activité physique ou sportive mais cette proportion cache une grande diversité quant à la nature, les lieux de pratique, ou la régularité.

Sur un plan psychologique, c’est la façon dont l’activité est perçue par celui qui la pratique qui est prépondérante. Par exemple, la même activité sportive peut être une épreuve subie (découragement, angoisse, mauvaise expérience des efforts à fournir) pour certains alors que pour d’autres personnes ce sera plutôt une expérience enrichissante (motivation, performance, résultats obtenus, atteinte de l’objectif fixé, etc…).

La pratique du sport comme activité de loisir :

L’augmentation du temps libre, de la pratique du temps partiel et des RTT (jours de réduction de temps de travail), les congés, favorisent la pratique des sports loisirs. L’homme recherche davantage un certain bien-être et un accomplissement personnel.

C’est le besoin d’activité physique qui motive cette recherche de bien-être. La pratique régulière d’une activité physique a de très nombreux bienfaits et vertus. Par exemple, pour avoir une meilleure condition physique, se protéger de la survenue des maladies, réduire l’obésité ou le stress, améliorer le sommeil etc…

Chacun peut pratiquer un sport de loisirs quel que soit son niveau et ses ambitions. On peut pratiquer facilement une activité physique soit à domicile (seul ou avec l’aide d’un coach ou entraîneur sportif), soit dans une salle de remise en forme, les clubs, les municipalités, les entreprises ou encore les organismes de voyage.

Le coaching sportif permet de s’entraîner avec le concours d’un professionnel diplômé qui accompagne son client (pratiquant sportif) jusqu’à la réalisation de ses objectifs (musculation, perte de poids ou minceur, performances, rééducation etc..).

Mais ce n’est pas un simple entraîneur physique, il va aussi prendre en compte l’aspect “mental” de ses clients (encouragements, techniques…), l’entretenir et le stimuler (motivation) dans le cas ou le pratiquant a envie d’abandonner ou se décourage.

A domicile, la pratique d’une activité physique ou sportive nécessite un peu de matériel (tapis et accessoires de gymnastique, machine de musculation ou haltères, vélo, tapis de course…). La présence d’un entraîneur personnel ou coach pour personnaliser ses entraînements est un plus. Il faut parfois s’entourer d’un spécialiste de la forme diplômé d’Etat pour aller à l’essentiel et pouvoir corriger les erreurs des débutants pour progresser.

Les salles de remise en forme proposent aussi de nombreuses activités dans les domaines de la danse (aérobic, modern dance, zumba, jazz…), de la détente (jacuzzi, sauna, hammam…), de la rééducation (relaxation, stretching, yoga, tai chi chuan…), de la musculation (machines libres ou guidées, haltères, médecine Ball…), et du fitness (matériels ou espaces de cardio training, cours d’abdos fessiers, step ou autres…)

La pratique du sport en plein air :

La pratique des sports nature ou de plein air connaissent un engouement important auprès de la population. Plus la ville s’urbanise et plus important est l’attrait pour la nature et l’écologie, la santé, la recherche d’une vie plus saine.

Pratiquer une activité physique en extérieur permet d’associer les effets bénéfiques de l’exercice avec le contact de la nature. Lorsque l’on sait que la première cause de la dépression est l’excès de stress, le sport en plein air est le meilleur moyen pour se revitaliser.

Les sports en extérieurs sont aussi l’occasion de découvrir des sentiers inexplorés en s’émerveillant de la beauté de la nature et sans utiliser le moindre appareil de sport. La nature (forêt, mer, rivière, montagne) regorge de coin d’entraînement pour pratique une activité physique en toute quiétude et sérénité.

Le milieu naturel permet d’adopter un rythme lent, tranquille, anti-stress. Il permet l’exploration des milieux inhabituels, non accessibles à tout le monde et parfois même un peu hostile. La pratique sportive en extérieur met en jeu certaines compétences techniques (planche à voile, escalade, parachutisme, alpinisme…).

Pour les activités de plein air, on trouvera des activités plutôt orientées vers l’eau (natation, aviron, plongée, voile, planche, ski nautique…), l’air (parachutisme, vol libre, delta plane, parapente…), la neige et les montagnes (randonnées, ski, alpinisme, surf des neiges, ski hors-pistes…) ou la terre (VTT, vélo de route, équitation, randonnée, escalade, course à pied, golf…). Le choix est très large.

La pratique sportive est en évolution constante et selon les tendances du moment, on constate l’apparition de nouvelles spécialités et activités ludiques (l’aqua-biking, la zumba, l’escalade de blocs, le cycling, le pilates, le slackline…) ou au contraire l’abandon progressif de certaines activités (le croquet, le polo, sauts sans élan, le grimper de corde, le rugby à XV…) qui deviennent beaucoup moins populaires.

Aidez-nous à éliminer les éventuelles fautes de frappe, les erreurs, coquilles.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, informez-nous en sélectionnant le texte en question via votre souris, puis appuyez à la fois sur Ctrl + Entrée.

Comment se mettre au sport quand on en a jamais fait ? 5 (100%) 2 votes (100%)votes

Sur le même thème