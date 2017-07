Les objectifs sportifs dans la pratique

Les principes généraux d un entraînement bien conduit sont: – la surcharge: Nos muscles retrouvent après la période de récupération, un niveau de matières énergétiques sensiblement supérieur au niveau qu’il avait au début de la séance. Ce niveau initial de matières énergétiques va ainsi augmenter à chaque fois que l’on commence une nouvelle séance après une période de récupération (plusieurs heures). –la progressivité: Il faut commencer à effectuer les exercices progressivement. Ainsi, on commencera la séance de préférence par les exercices sollicitant l’endurance avant les exercices de vitesse, de résistance et/ou trop intenses. On évitera ainsi les accidents (musculaires, articulaires et autres), le surmenage, et parfois la stagnation des résultats chez le sportif. – l’alternance: Sur le même principe, on alternera les périodes de travail et de repos, la nature des séances (intenses ou modérées). – la spécificité: Elle concerne surtout les sportifs non amateurs. En effet selon le sport principal pratiqué, il est nécessaire de privilégier le développement de certaines qualités physiques plutôt que autres. Certains sports nécessitent de privilégier l’endurance plutôt que la vitesse, ou bien les deux à la fois pour d’autres sports.