La médecine (l’art de la Médecine) est la science qui étudie l’organisation du corps humain et l’anatomie humaine, son fonctionnement normal que l’on appelle la physiologie.

La médecine a également pour finalité de restaurer la santé par le ou les traitement(s) c’est la thérapie.

La prévention (prophylaxie) des pathologies est aussi une autre de ses nombreuses finalités.

La médecine est donc un art qui a pour but la conservation de la santé et la guérison des maladies, et qui repose sur la science des maladies ou pathologie.