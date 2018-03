Best Of Gym accueille tous les passionnés de sport et fitness dans un lieu entièrement dédié à la remise en forme.

Sur 800m² vous y trouverez plus de 100 postes cardio et musculation haut de gamme pour un entraînement de qualité et en toute tranquillité sans nécessité d’attendre ou risque d’être gêné.

Des circuits sont également accessibles, à la fois pour la tonification, et pour un entraînement sécurisé avec des machines à la pointe permettant de respecter tous les mouvements naturels du corps.

Sans oublier une zone de cross-training pour pratiquer des entraînements fonctionnels avec poids, sangles, élastiques ou encore box jump..

Enfin 12 cours de fitness sont accessibles via le dispositif “fitness cinéma” qui permet de choisir son cours à n’importe quel moment !

La salle est ouverte 7j/7, de 6h à 23h, et accessible via un abonnement unique garantissant un accès illimité à toutes les activités. Venez découvrir le club, la 1ère séance est offerte !