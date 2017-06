Prendre des substituts de repas pour perdre du poids

Comment les substituts permettent de perdre rapidement des kilos !



Le concept est simple, il s’agit d’apporter à notre corps un nombre « contrôlé » de calories au cours des repas. On remplace son repas par un produit de substitution prêt à l’emploi et il n’y a rien autre à faire. Comme ces produits ont été mis au point par des nutritionnistes, il n’y a pas de risques de carence alimentaire. Le nombre de calories absorbées est limité ce qui est intéressant lorsqu’on recherche à perdre du poids.

Tous ces produits ont été élaborés pour trois catégories de consommateurs. Les personnes qui veulent commencer un programme minceur, celles qui veulent compenser un excès alimentaire passager, et enfin celles qui veulent remplacer un repas sur le pouce par un repas minceur.

Le système permet de perdre rapidement des kilos car on brûle plus de calories que l’on en absorbe: il y a un déficit énergétique favorable à la perte de poids. En effet, il est préférable de prendre un repas de substitution plutôt qu’un sandwich avec une bière, un hot-dog ou un hamburger-frites. Dans ces exemples, l’apport énergétique est trop important.

Autre atout important en faveur des substituts, ils permettent d’éviter de peser les aliments ou de calculer le nombre de calories pour savoir si l’on a pas dépassé les doses énergétiques nécessaires. Les substituts de repas sont commercialisés en barres, en sachets (potages), sous forme de repas à boire, de crèmes, de poudres a diluer, de biscuits ou gâteaux, de repas prêt à réchauffer.., il y en a vraiment pour tous les goûts. La valeur calorique de ces produits est fixée par la législation entre 200 et 400 Kcal. par produit. Bien que les différentes marques respectent cette fourchette, il existe de gros écarts d’une marque à une autre, certaines marques ont des valeurs trop proches des minimas réglementaires.

Au niveau des prix c’est est assez délicat puisque d’une marque a une autre, le conditionnement, la présentation, les quantités, la valeur calorique, les modes de distribution; ne sont pas du tout les mêmes. Il est donc très difficile de comparer le rapport qualité/prix de toutes les gammes ! Le coût est très variable entre une simple barre diététique et un repas complet à préparer ou réchauffer.

Au niveau qualité, il faut prendre le temps de lire toutes les notices afin de comparer les produits commercialisés sur le marché des repas à calories réduites ou repas minceur.

Mais le problème avec ce genre de régime est que cela ne change pas nos “mauvaises” habitudes alimentaires. On perd rapidement du poids mais dés le retour a une alimentation normale, on reprend le poids que l’on a perdu. Cette technique minceur n’apprend pas à corriger les erreurs alimentaires et à faire les bons choix parmi les aliments traditionnels. Le cap qui est le plus difficile à passer est à la fin du régime. Si la perte de poids et relativement rapide en utilisant tous ces produits, il est difficile de maintenir un apport calorique modéré pour stabiliser son poids. Certains aliments seront à éviter car ils sont trop caloriques c’est le cas des concentrés sucrés, sodas, charcuterie, alcools, chips, amuse gueules, bonbons, pâtisseries (sucres rapides).

Si le concept vous séduit et si vous l’adoptez, il est recommandé de boire beaucoup d’eau, de jus de fruit ou de thé, afin d’avoir une hydratation maximale. De même il ne faut pas suivre un régime hypocalorique sans avis médical et sur une longue durée c’est à dire plus de trois semaines. Certaines marques proposent toute une gamme de produits dérivés qu’elles regroupent sous le terme : « programme minceur ». Ce sont de nouvelles appellations commerciales: draineur, anti-toxines, anti-rétention d’eau, substitut avec ajout de substances actives..

Au niveau de la saveur, du goût et de l’odeur de gros progrès ont été faits depuis quelques années. Tous ces produits ont désormais un goût et une odeur agréable, l’ajout de sucre et d’édulcorant rendent la texture onctueuse et l’aspect est devenu plutôt sympathique. Lorsqu’on choisi un repas à boire, on peut avoir une sensation de faim au cours de la journée. Le conditionnement sous forme liquide donne souvent cette sensation car l’estomac n’a pas d’aliments solides a digérer et il y a une sensation de manque (on n’est pas assez rassasié et on a encore faim). On peut éviter cela si l’on complète son repas avec des fruits ou des légumes crus (pommes, poires, tomates, carottes..), quelques tranches de pain complet ou aux céréales.

Il ne faut pas être trop restrictif avec soi même lorsqu’on fait un régime, il est nécessaire de s’accorder une certaine souplesse. Sinon, le risque est de compenser inconsciemment le « manque » au cours des repas classiques. Dans ce cas, on reprend les kilos perdus voire davantage et c’est l’effet « Yo-Yo ». Il vaut mieux vaut un petit écart qu’un gros craquage pour cause de frustration intense.

Enfin, pourquoi ne pas rechercher à maintenir son poids plutôt que de vouloir absolument maigrir. Il a été mis en évidence par des experts en nutrition que des régimes trop drastiques ou conduits sur du long terme aboutissaient dans bien des cas, à un gain de poids supplémentaire ou un dérèglement des mécanismes de contrôle du poids (l’organisme constitue des réserves plus facilement).

L’idéal est d’avoir une bonne hygiène alimentaire combinée a un peu d’exercice physique c’est de loin la meilleure et la plus naturelle des méthodes minceurs sur le long terme. Tous ces produits de substitution n’ont pas été conçu pour une utilisation sur du long terme, l’idéal et d’y avoir recours de façon ponctuelle.



En savoir plus:

Tableau des besoins énergétiques moyens par jour en calories pour un adulte et selon le type activité :

LIRE AUSSI CET ARTICLE : Maigrir ou mincir NATURE DES ACTIVITES FEMMES HOMMES Activités physiques réduites 1800 2100 Activités habituelles, usuelles 2000 2700 Activités importantes 2200 3000 Activités très intenses 2400 3500

L’exercice physique augmente les besoins. Il n’existe pas de standard car cela dépend de l’individu, de l’activité pratiquée, de l’intensité des exercices, de sa durée.

Rating: 3.7. From 3 votes. Please wait...