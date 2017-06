Il faut savoir que perdre du poids n’a pas beaucoup d’intérêt si c’est pour reprendre ensuite ses kilos. Ces effets “Yo-Yo” sont à éviter car on aura alors tendance à prendre de plus en plus de poids au fil des essais et des années. L’aspect financier n’est pas négligeable non plus car certains produits diététiques, certaines crèmes à visée amincissante sont vendues très chères et ne garantissent pas encore des résultats probants et en profondeur (masses graisseuses).

A chacun sa morphologie et son équilibre. Il n’existe pas de poids standard idéal ni de régime alimentaire bon pour tout le monde. Il est toutefois possible de dégager certaines grandes lignes, afin obtenir des résultats visibles sur notre morphologie.

Les actions:

– Faire régulièrement du sport (la sédentarité ou l’inactivité physique sont à éviter puisque moins les muscles travaillent et plus la cellulite est importante). Notre article sur comment choisir un sport, vous indique quels exercices choisir en fonction de leur intensité et des dépenses caloriques.

– Agir sur son alimentation (rôle du nutritionniste ou diététicien): quantité, composition, discipline alimentaire. Une alimentation mal équilibrée, la consommation de tabac, l’alcool, favorisent le stockage des mauvaises graisses.

– Corriger ses mauvaises habitudes alimentaires: il faut limiter les graisses saturées et sauces, varier ses repas (légumes frais et crudités, viandes et poissons..), boire au moins 1,5 l d’eau par jour, prendre un repas léger le soir mais un petit déjeuner copieux.