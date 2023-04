5/5 - (4 votes)

Les aliments ultra transformés sont des produits alimentaires qui ont subi une transformation technologique importante, souvent associée à l’ajout de conservateurs, d’additifs alimentaires, de sel, de sucre et de graisses.

Un synonyme courant pour les « aliments ultra transformés » est: les aliments transformés de manière industrielle (ultra processed food).

Ces aliments sont souvent très appétissants et pratiques pour les consommateurs (plats prêts à l’emploi, de longues durées de conservation…), mais ils sont de plus en plus considérés comme potentiellement nocifs pour la santé.

Des études ont montré que la consommation régulière d’aliments ultra transformés est associée à un risque accru de maladies chroniques telles que l’obésité, le diabète, les maladies cardiaques et certains types de cancer.

Jusqu’à 48 études prospectives (NutriNet Santé, SUN etc..) ont exploré l’association entre la consommation des produits ultras transformés et la santé.

L’incidence des pathologies inflammatoires chroniques (intestins, syndromes métaboliques…) a augmenté parallèlement à l’augmentation de la consommation de produits alimentaires ultra transformés.

Cela s’explique en partie par le fait que ces aliments transformés contiennent souvent des quantités élevées de sucre, de sel et de graisses, ainsi que des niveaux élevés de conservateurs et d’additifs.

En outre, ils peuvent être riches en calories, et de ce fait entraîner un surpoids ou obésité qui est un facteur de risque pour ces maladies chroniques.

Il existe également une corrélation entre la consommation d’aliments ultra transformés et une alimentation déséquilibrée.

Les aliments ultra transformés présentent moins d’intérêt nutritionnel que les autres, du fait de l’augmentation des apports en sel, sucre, acides gras saturés et des apports énergétiques au global et une diminution des apports en fibres, vitamines et micronutriments.

Ces produits alimentaires étant souvent très riches en calories, et en même temps ayant un faible apport en nutriments, ils peuvent causer un déséquilibre énergétique.

Les personnes qui consomment des aliments ultra transformés ont également tendance à manger moins de fruits, légumes, céréales et produits laitiers, qui sont riches en nutriments essentiels pour la santé.

Bien sûr, tous les aliments ultra-transformés ne sont pas nocifs pour la santé. Certains peuvent être consommés occasionnellement comme une alternative rapide et pratique pour certains repas.

Cependant, il est préférable de limiter la consommation de ces produits et de privilégier des aliments plus frais et moins transformés pour une alimentation équilibrée et une meilleure santé.

En outre, les aliments ultra-transformés peuvent être dangereux pour la santé s’ils sont consommés en grande quantité ou trop fréquemment.

Il est donc préférable de limiter leur consommation et de privilégier des aliments plus frais et moins transformés pour une alimentation équilibrée et une meilleure santé.

Il est important de se rappeler que les habitudes alimentaires saines sont celles qui sont équilibrées et variées.

Liste des produits industriels utilisés dans les aliments ultra transformés :

Certains procédés industriels conduisent à classer des aliments dans la catégorie « ultra-transformé ». Cela peut être le chauffage à haute température, l’hydrogénation ou le prétraitement par friture etc…

C’est également le recours aux additifs comme des colorants, les émulsifiants, les texturants ou les édulcorants.

Les aliments ultra-transformés sont les pains et brioches industrielles pré-emballés, les soupes de légumes instantanées en poudre, les barres chocolatées, les biscuits apéritifs.

Ce sont également les sodas et boissons sucrées aromatisées, les nuggets de volaille et de poisson ou encore les légumes industriels cuits ou frits, marinés dans des sauces et/ou avec des arômes ou texturants ajoutés.

De même, les viandes salées, comme les saucisses et le jambon, sont considérées comme des aliments ultra-transformés quand ils incorporent aussi des nitrites et des conservateurs ajoutés.

Les aliments ultra transformés sont souvent fabriqués à partir de matières premières industrielles et contiennent généralement une combinaison de plusieurs ingrédients, dont :

Les graisses hydrogénées : des graisses qui sont modifiées pour augmenter leur durée de vie et leur stabilité, elles sont souvent utilisées dans les produits de boulangerie et les snacks.

Les additifs alimentaires : des substances chimiques qui sont ajoutées aux aliments pour améliorer leur texture, leur goût, leur couleur ou leur durée de vie.

Les additifs couramment utilisés dans les aliments ultra-transformés incluent les conservateurs, les colorants, les exhausteurs de goût et les émulsifiants. On peut aussi citer les maltodextrines, les huiles hydrogénées, les amidons modifiés, aromes artificiels…

Le sucre : Il est souvent utilisé pour améliorer le goût et la texture des aliments ultra transformés et il est présent en grande quantité dans ces produits.

Le sel : Il est utilisé pour améliorer le goût et la texture des aliments ultra transformés, il est souvent ajouté en grande quantité pour augmenter la durée de vie de ces produits.

Les protéines végétales hydrolysées : ces protéines sont utilisées pour augmenter la teneur en protéines dans les aliments ultra transformés.

Les amidons modifiés : utilisés pour améliorer la texture et la durée de vie des aliments ultra transformés.

Les édulcorants artificiels : utilisés pour remplacer le sucre dans les produits alimentaires pour obtenir un faible taux de sucre.

Il est important de rappeler que la composition des aliments ultra transformés varie considérablement selon les produits et les marques, donc il est recommandé de lire attentivement les étiquettes nutritionnelles pour savoir quels ingrédients sont utilisés et en quelles quantités.

Pourquoi les industriels ajoutent des produits pour fabriquer les aliments ultras transformés ?

Les industriels ajoutent des produits dans les aliments ultra transformés pour plusieurs raisons, notamment :

– Pour améliorer la durée de vie du produit : les additifs tels que les conservateurs et les stabilisateurs sont ajoutés aux aliments ultra transformés pour augmenter leur durée de vie et les empêcher de rancir ou de moisir rapidement, cela permet aux industriels d’augmenter leur chiffre d’affaires en augmentant la période de vente.

– Pour améliorer la texture et le goût : les aliments ultra transformés sont souvent fabriqués à partir de matières premières industrielles, telles que les protéines végétales hydrolysées, les amidons modifiés et les émulsifiants. Ces ingrédients sont ajoutés pour améliorer la texture et le goût des aliments, pour les rendre plus appétissants pour les consommateurs.

– Pour augmenter la teneur en protéines : les industriels ajoutent souvent des protéines végétales ou animales hydrolysées pour augmenter la teneur en protéines des aliments ultra transformés afin de les rendre plus attrayants pour les consommateurs qui cherchent à augmenter leur apport en protéines.

– Pour augmenter la teneur en sucre et en sel : ces ingrédients sont souvent ajoutés pour améliorer le goût et la texture des aliments ultra transformés, mais ils peuvent également être utilisés pour masquer les goûts désagréables qui peuvent provenir des ingrédients de remplacement utilisés dans ces produits.

Il est important de savoir que les industriels ont pour objectif de maximiser leur profit, ils cherchent a donc à maximiser leur chiffre d’affaires en produisant des aliments avec une longue durée de vie.

Les aliments industriels (ultra transformés) doivent avoir un bon goût et une texture agréable pour plaire aux consommateurs.

Ces produits doivent aussi véhiculer une image positive (bon aspect visuel et goût, conditionnement pratique…) qui les rendent désirables à acheter, sans se préoccuper des conséquences pour la santé des consommateurs.

Pourquoi les aliments ultras transformés sont-ils toujours utilisés et fabriqués ?

Les aliments ultra transformés sont autorisés à la vente, car ils répondent aux exigences de sécurité alimentaire et réglementaire en vigueur dans les différents pays.

Les agences gouvernementales responsables de la réglementation des aliments, comme la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) en France.

Ils sont chargées de vérifier que les aliments mis sur le marché sont sûrs à consommer et respectent les normes de qualité établies.

Les aliments ultra transformés étant généralement des produits alimentaires fabriqués à partir d’ingrédients transformés, ils doivent respecter les règles concernant l’utilisation des ingrédients et des additifs alimentaires, qui sont autorisés s’ils ont été démontrés comme étant sûrs pour la consommation humaine.

En outre, les fabricants doivent fournir des étiquettes nutritionnelles correctes et complètes qui indiquent les ingrédients et les informations nutritionnelles de leurs produits.

Cependant, il est important de noter que ces règles ne prennent pas en compte les effets à long terme de la consommation régulière d’aliments ultra transformés sur la santé.

De nombreuses études ont montré que la consommation régulière d’aliments ultra transformés est associée à un risque accru de maladies chroniques telles que l’obésité, le diabète, les maladies cardiaques et certains types de cancer, et ces risques ne sont pas suffisamment pris en compte dans les règles réglementaires actuelles.

Il y a également le fait que les industriels ont des intérêts économiques qui peuvent ne pas être en accord avec les intérêts des consommateurs, ils ont donc souvent tendance à minimiser les risques pour la santé des consommateurs, et à se concentrer sur les avantages économiques de leurs produits.

Il est important de rappeler que c’est au consommateur de faire des choix éclairés et de privilégier des aliments plus frais et moins transformés pour une alimentation équilibrée et une meilleure santé.

Il est également important que les réglementations soient mises à jour pour prendre en compte les avancées scientifiques pour une meilleure protection des consommateurs.

Les applications pour détecter les aliments ultras transformés

Il existe plusieurs applications pour détecter les aliments ultra transformés qui peuvent aider les consommateurs à identifier les produits qui contiennent des ingrédients hautement transformés.

Ces applications utilisent généralement des bases de données d’ingrédients pour analyser les étiquettes nutritionnelles des produits et les classer en fonction de leur degré de transformation.

Voici quelques exemples d’applications populaires et gratuites qui peuvent aider à détecter les aliments ultra transformés :

Yuka : Cette application française scanne les codes-barres des produits pour vous donner des informations sur les ingrédients, les nutriments et les additifs alimentaires présents dans les aliments. Elle donne également une note globale aux produits selon leur qualité nutritionnelle et la présence d’ingrédients nocifs.

Fooducate : Cette application américaine utilise une base de données de plus de 200 000 aliments pour évaluer la qualité nutritionnelle des produits. Elle donne des notes aux aliments sur une échelle de A à F, et fournit des informations détaillées sur les ingrédients et les additifs alimentaires.

FoodSwitch : Cette application australienne scanne les codes-barres des produits pour vous donner des informations sur les ingrédients, les nutriments et les additifs alimentaires présents. Elle offre également des suggestions de produits similaires qui sont plus sains pour la consommation.

Nutri-Score: cette application est basée sur un système de notation nutritionnelle qui est déjà utilisé en France, Belgique, Espagne, et qui est en cours d’implémentation en Allemagne et Pays-Bas. Elle a été développée par des scientifiques indépendants pour évaluer la qualité nutritionnelle des produits alimentaires. Il donne une note allant de A (aliments sains) à E (aliments moins sains). Il est donc un outil facilement compréhensible pour les consommateurs.

Mais attention, car ces applications ne sont pas infaillibles et il est toujours recommandé de lire attentivement les étiquettes nutritionnelles des produits avant de les acheter.

D’une manière générale, les aliments frais et non transformés sont meilleurs pour la santé et ils son plus naturels.

Les principaux additifs utilisés dans les aliments :

– les colorants alimentaires (E100 à E199) sont employés pour améliorer ou modifier la couleur d’un produit.

– Les industriels utilisent les exhausteurs de goût (E600 à E699) pour renforcer le goût particulier d’un produit.

– Les industriels utilisent des sucres (E420, E421, E950 à E967) véritables comme le saccharose (canne à sucre, sucre de betterave), le maltose, le glucose, ou bien des « sucres » artificiels (polyols, sorbitol (E420), le xylitol (E967).

– Les acidifiants (E500 à E599) sont utilisés pour améliorer le goût des aliments . Associés aux acidifiants, les alcalis permettent de modérer leur action.

– Les émulsifiants (E322 à 399, E400 à 499) qui permettent de lier certaines substances difficiles à mélanger, l’eau et l’huile, par exemple.

– Les conservateurs permettent de prolonger la durée vie des aliments. Les antioxydants (E300 à E321) sont employés pour prévenir la dégradation des aliments exposés à l’air libre, en particulier ceux sensibles à l’action de l’oxygène.

– Il faut parfois plusieurs dizaines de substances différentes pour aromatiser un produit. Pour cette raison, la mention « arôme naturel » ou « arôme artificiel » est indiquée. Généralement moins chers, les produits aromatisés artificiellement sont souvent moins savoureux que les produits parfumés naturellement.

En conclusion, les produits ultra transformés sont des aliments qui subissent plusieurs transformations industrielles, ce qui entraîne une perte de nutriments et une augmentation des additifs alimentaires.

De nombreuses études ont montré une association entre la consommation de ces aliments et un risque accru de maladies chroniques telles que l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains types de cancer.

Il est donc recommandé de limiter la consommation de produits ultra transformés et de privilégier une alimentation variée et équilibrée, basée sur des aliments frais et non transformés autant que possible.