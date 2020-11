Pour partager cet article :







Le concept HelloFresh c’est de livrer des box de produits frais et de qualité, à cuisiner chez soi.

Que ce soit pour consommer des produits plus sains, ou continuer à s’alimenter à la maison pendant le confinement, c’est très pratique, et cela ouvre l’appétit à coup sûr.

C’est aussi l’assurance de cuisiner des plats avec des ingrédients frais et de qualité, avec des boites comprenant chacune un repas varié et prêt à cuisiner.

Pour préparer des repas faciles à réaliser et équilibrés au niveau de la diététique, c’est l’idéal

Les produits proviennent directement de fournisseurs de confiance et les délicieuses recettes sont élaborées pensées par des chefs cuisinier.

Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences techniques ou connaissances culinaires, il suffit de se laisser guider, la méthode est ultra simple.

Des plats équilibrés ou gastronomiques.

Lorsqu’on a marre de cuisiner toujours la même chose, c’est très pratique. On peut ainsi mettre du pep’s dans sa routine avec plus de 16 recettes différentes, proposées chaque semaine.

Les fiches recettes permettent de savoir ce que l’on mange, et de préparer un délicieux plat en 4 à 6 étapes faciles. Les ingrédients sont frais et livrés en quantité exacte, ce qui est commode lorsqu’on fait attention à sa silhouette.

L’entreprise HelloFresh s’approvisionne directement chez les producteurs, et elle livre ses kits recettes, sans aucun autre intermédiaire.

Une procédure de commande ultra simple

Des outils actuels et pratiques.

La livraison des produits alimentaires est sans engagement, c’est-à-dire que, l’on peut suspendre ou stopper ses commandes à tout moment.

Ainsi, on peut mettre en pause ses box, suivant ses envies ou besoins, et ajuster la fréquence ou les quantités.

On dispose d’une application spécifique pour smartphone ou tablettes, et du site internet officiel, pour gérer son compte et piloter les livraisons à distance.

Ainsi, si l’on part en vacances ou si on souhaite faire une pause, on peut modifier ses commandes. Hellofresh permet une grande souplesse et flexibilité.

On choisi ses recettes préférées ainsi que son créneau de livraison. La “box” est livrée rapidement dans le créneau horaire choisit, par un prestataire spécialisé et dans le respect de la chaine froid, avec un suivi de la livraison.

La veille de la livraison de la box, on reçoit par email, un lien qui permet de suivre l’état d’avancement de sa commande.

Des ingrédients livrés à domicile, et selon le rythme souhaité

Des diners faciles à cuisiner et vraiment très variés.

Des recettes faciles et adaptées à réaliser soi-même. On reçoit directement à la maison, les box (boites) remplies d’ingrédients frais, en quantité exacte, pour préparer un délicieux repas.

Chaque semaine, on sélectionne ses recettes favorites (parmi celles suggérées) pour créer un menu personnalisé, et selon ses goûts.

Depuis son compte client, on crée son menu en choisissant parmi plus de seize nouvelles recettes chaque semaine.

On peut modifier ses préférences : recettes végétariennes, classiques, express… il y en a vraiment pour tous les goûts.

Il est possible réaliser des plats plus élaborés avec un supplément de prix, lorsqu’on invite des amis par exemple.

Si l’on ne souhaite pas se poser de questions, il suffit de laisser la sélection automatique de suggestion de plats, faite par HelloFresh.

On renseigne le nombre de personnes au foyer puis le nombre de plats souhaités par semaine. Le système sélectionne par défaut un menu varié et gouteux.

Des menus savoureux, gastronomiques, diététique, végétarien ou veggie

C’est le client qui commande et choisit ce qu’il préfère !

Les différents types de menus proposés : RAPIDO (en 25 min), PREMIUM (recette élaborée), FESTIN (plat avec 3 accompagnements), FAMILLE (pour petits et grands), EQUILIBRE (entre 500 et 650 calories maxi), FROMAGE (recettes à base de fromages), VEGGIE (recette végétarienne), EPICE.

Dans chaque box, un fascicule détaille le menu du jour et sa composition. Chaque recette est accompagnée d’une superbe fiche (cartonnée et en couleur) pour suivre la recette prévue.

Une liste des ingrédients est fournie, avec l’indication des valeurs nutritionnelles des produits, les ustensiles nécessaires, les éventuels allergènes, le mode de préparation détaillé.

Sur l’application HelloFresh, on dispose également de vidéos et d’un compte à rebours pour aider à la préparation. Mais les recettes sont généralement simples et rapides à réaliser.

Quoi qu’il en soit, le service client de HelloFresh est disponible, pour aider les éventuels clients un peu déroutés.

Nous avons essayé pour vous les box HelloFresh :

Réglage du mode : une box standard, soit 5 repas pour 2 personnes, sur plusieurs semaines pour bien tester le service.

Le concept des recettes « clef en main » est vraiment très pratique puisqu’on ne se soucie de rien au niveau des ingrédients et du choix des recettes.

Nous avons pu réaliser des plats aussi bien diététiques c’est-à-dire avec un apport calorique limité, que des plats beaucoup plus élaborés mais moins léger. C’est utile pour maigrir ou mincir.

HelloFresh est une entreprise allemande cotée en Bourse, qui opère un peu partout dans le Monde (France, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Etats-Unis, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse).

Les fournisseurs sont sélectionnés avec soin sur des critères de qualité élevé. La qualité des ingrédients est un atout supplémentaire, car aucun produit reçu (légumes,, fruits secs, épices, viande ou poisson) n’est abimé ou fade (sans goût).

Les ingrédients sont de meilleure qualité que ceux achetés parfois dans les supermarchés ou superette; les produits ne sont pas « tripotés » et sont conditionnés à la source.

Le concept est séduisant par son originalité et sa commodité. Les plats préparés sont très bons et rapides à réaliser.

Les ingrédients reçus sont frais et soigneusement emballés. Les aliments les plus délicats (poissons, viandes, épices) sont emballés individuellement, sous vide.

Certains plats sont très élaborés et peuvent concurrencer les meilleurs restaurants. Il n’y a pas de gaspillage alimentaire, car les quantités sont livrées en quantité exacte.

Il ne manque jamais rien dans les box, et on se met avec plaisir à faire la cuisine.

Fini les “plats préparés” industriels, dont la composition laisse parfois à désirer : colorants, conservateurs, épaississants, stabilisants, émulsifiants, acidifiants, arômes artificiels, exhausteurs de goûts, matières premières de faible qualité nutritionnelle, lassitude gustative, goûts standardisés, trop gras, trop salés, trop sucrés, etc.

Pour ces raisons, il est conseillé de privilégier les préparations culinaires faites à la maison, à partir de produits sains, bio et naturels. Et c’est là que HelloFresh est utile, pour un coût compétitif.

Une offre spéciale est actuellement en cours, soit 50 euros de réduction sur l’achat de 3 box. Cela permet d’essayer le service de livraison à domicile à prix réduit et de se faire une idée, sans engagement.