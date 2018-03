Utilité des plans d’entraînements: Il s’agit de déterminer ses objectifs, de planifier des activités, pour atteindre le but que l’on se fixe dans un délai imparti. Il faut faire le point périodiquement, déterminer quels sont les indicateurs dont il’faut suivre l’évolution, juger si les objectifs sont réalistes dans le délais que nous nous sommes fixés (les revoir éventuellement à la baisse ou la hausse). C est une méthodologie classique, applicable à n’importe quel’projet. Un exemple simple : objectif, maigrir de 3 kilos en une semaine. L’indicateur sera le poids. La méthode choisie est de calculer les calories absorbées et celles dépensées par notre activité. On augmentera l’activité physique et on diminuera l’absorption de calories, en particulier les sucres rapides et graisses.