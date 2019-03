▸⌚ Temps de lecture estimé pour cet article: 6 minutes

Les bases à connaitre pour la pratique de la boxe. La boxe est un sport de combat (art martial) à la mode et qui se féminise.

Au cours d’une séance de boxe, en entraînement ou sur un ring, toutes les parties du corps sont sollicitées via: la souplesse, la respiration, le rythme cardiaque, muscles, articulations, tendons…

Toutes les structures et fonctions corporelles sont également mobilisées dans la pratique de la boxe. On brûle beaucoup de calories en peu de temps du fait des efforts explosifs fournis.

L’explosivité est une forme d’expression de la puissance, c’est la capacité à produire un effort sur un temps très bref (donner un coup en boxe, soulever une charge en musculation).

La force ou puissance explosive, c’est ce qui donne le punch à la frappe (coup de poing, uppercut etc..), la possibilité de mettre ko son adversaire.

La boxe conjugue à la fois la force explosive, le rythme élevé des échanges entre boxeurs, l’amplitude articulaire pour utiliser toutes les techniques assimilées, et aussi un renforcement musculaire généralisé qui permet d’amortir les frappes adverses dans les combats.

C’est une pratique sportive qui véhicule des valeurs plus subjectives de solidarité, d’entraide, de persévérance et d’abnégation. C’est un moyen efficace de faire travailler son mental, de se défouler, de renforcer son pouvoir de concentration et d’améliorer la maîtrise de soi, de gérer son stress.

La pratique de la boxe est à la fois technique et stratégique. Le but n’est pas seulement de terrasser son adversaire, mais plutôt d’optimiser ses mouvements pour porter le coup gagnant.

La boxe est un sport de combat ludique

Ce sport qui se féminise de plus en plus peut être pratiqué par les enfants lorsque l’activité est parfaitement encadrée par des professionnels. Il permet d’améliorer sa condition physique, d’améliorer son endurance cardio-training et d’obtenir rapidement un renforcement et un affinement musculaire.

La prise de masse musculaire est harmonieuse car tous les muscles sont régulièrement sollicités pendant l’effort.

Avec un entrainement régulier, on exerce tous les muscles externes et profonds du corps, les muscles de la ceinture abdominale, les muscles fessiers.

Ce sport d’endurance développe le système cardio-vasculaire, entretien la respiration et travaille le souffle. Il permet d’améliorer la souplesse car on entraîne également les écarts, on pratique des étirements musculaires.

Pendant un cours de boxe, le pratiquant va devoir courir, sauter, taper avec les poings, donner des coups de pieds dans des sacs de frappe. Ces exercices tonifient et renforcent les muscles des jambes et des bras.

Tous les sens sont éveillés et entraînés dans la pratique de la boxe. On développe ses réflexes et nos sens ont une meilleure acuité car on est en permanence aux aguets et sur le qui-vive.

Au-delà des aspects physiologiques, ce sport de contact permet l’apprentissage des techniques d’attaque et de défense (donner et encaisser des coups, savoir esquiver une frappe…). Ce qui peut permettre à la personne de se défendre ou d’éloigner un éventuel agresseur.

Il est recommandé de toujours de s‘équiper de protections, notamment pour les jeunes et les débutants, même si les coups portés sont de puissance faible à modérée (inexpérience).

Certains équipements de protection spécifiques sont vraiment indispensables pour la pratique de la boxe d’une manière générale. Que l’on soit un débutant qui pratique occasionnellement la boxe ou un professionnel licencié à la Fédération de boxe.

Cela est indispensable afin de pratiquer ce sport en toute sécurité et selon son niveau on ajoutera plus ou moins d’éléments: un short long, des gants, chevillères, coudières, protège tibia, protège dents ou dentiers, bandage pour les mains.

Une coquille de protection pour les parties sensibles (hommes et femmes), des chaussures spécifiques, port d’un casque pour protéger la tête et éviter les éventuels traumatismes au cerveau etc…

Il existe plusieurs types de boxe qui possèdent chacun leurs spécificités, en voici quelques-uns:

La boxe anglaise:

La boxe anglaise est la plus populaire des boxes. L’objectif est mettre l’adversaire au tapis (KO) en utilisant uniquement les coups de poings. Les coups sont portés au visage mais aussi sur le corps avec des gants homologués, les coups doivent toujours être portés au-dessus de la ceinture.

La boxe thaî ou thaïlandaise:

C’est un type de boxe qui utilise à la fois l’ensemble du corps (coups de pieds, coups de tibias, coups de genoux, coups avec les coudes, coups de poings). La boxe thaïlandaise se distingue des autres types de boxe car elle permet aussi l’utilisation des coups de genou et de coude.

La boxe Française ou savate:

La boxe française est un sport de combat avec les pieds et poings. Savant mélange de l’escrime et de la boxe anglaise, le boxeur utilise principalement ses jambes avec la possibilité de donner des coups de poings. Les deux adversaires sont équipés de gants et de chaussons, à se portent les coups avec leurs poings et leurs pieds.

Le full contact:

Ce sport de combat est issu d’un mode de compétition de type boxe avec un usage des pieds et des poings. Cette spécialité nécessite un contrôle précis de la percussion.

Le kickboxing:

Ce sport mélange les techniques de poing utilisées en boxe anglaise aux techniques de pieds principalement utilisés dans les arts martiaux.

Les chocs produits peuvent être l’encaissement des frappes de l’adversaire et les chutes sur le tatami. La boxe et le judo sont deux exemples de disciplines efficaces, mais qui demandent la maîtrise technique de l’absorption des chocs, que ce soit à la tête, ou au corps.

La boxe est donc un sport de combat (art martial) dans lequel il faut bien évidement s’attendre à frapper, à être frappé, et donc à savoir encaisser des coups (résister aux coups répétés).

Les pratiquants peuvent subir des traumatismes, avoir des risques de lésions ou pire des séquelles. Le rôle de la prévention et de l’encadrement (organisation des entraînements ou des combats) est donc primordial car il évite ou limite les problèmes de santé.

Les mesures préventives découlent des facteurs de risque. Elles portent sur l’organisation des combats de boxe, le rôle de l’arbitre et du médecin présent à coté du ring, et de l’application d’un règlement qui doit s’imposer à tous.

Des mesures de prévention et organisationnelles

Les mesures de prévention en vigueur dans la profession :

L’organisation des combats comporte obligatoirement l’établissement de catégories selon le poids car on sait que la force des coups de poing augmente en fonction du poids des boxeurs (équité).

Le port obligatoire de protège-dents, de coquille et d’un casque, lui-même obligatoire en compétition pour les boxeurs amateurs et à l’entraînement pour les boxeurs professionnels.

Le nombre et la durée des reprises. Il est limité à trois reprises de trois minutes pour les amateurs, dix reprises de trois minutes pour les professionnels dans les compétitions en France, et à douze reprises dans les combats internationaux.

La mise en place d’une nouvelle méthode d’appréciation des combats chez les amateurs par le décompte et la précision des coups, ou scoring machine, privilégiant le nombre et la qualité des touches (technicité).

L’obligation de temps de repos signifiant l’interdiction de boxer et de mettre les gants à la salle d’entraînement (entre deux combats, après un arrêt de l’arbitre ou abandon, après KO ou défaite…).

Le rôle essentiel des arbitres, des secouristes brevetés et celui des médecins du ring sont primordiaux. L’arbitre doit conjuguer le sens clinique, la rigueur et l’esprit de décision. Il doit apprécier la situation en temps réel et arrêter immédiatement un combat s’il le juge utile (inéquitable ou dangereux pour un des boxeurs, non respect des règles…). Il est souverain dans sa décision.

Dès qu’un des boxeurs est à terre, l’arbitre compte distinctement les secondes en les montrant avec les doigts. Au compte de huit, il décide de laisser poursuivre ou non le combat, pour éviter l’accident. Le médecin qui constate des blessures ou qui estime qu’il y a risque sur la santé, peut également faire arrêter le combat.

La Fédération Française de Boxe (FFB) en quelques mots:

Elle gère l’application du règlement fédéral de la Fédération Française de Boxe (FFB).

Elle organise l’accès à la pratique de la boxe en France (cotisations, affiliations, licences), le contrôle, la sécurité, l’encadrement, et aussi l’enseignement des arbitres.

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la boxe pour obtenir une licence est obligatoire.

Une licence de boxe valide donne le droit de pratiquer le sport en question et chaque activité sportive ou type de sports possède sa propre fédération sportive nationale (football, rugby, cyclisme…).

Mais cela a un coût (cotisation). Les barèmes sont compris entre 12 et 45 euros par année de cotisation et selon la catégorie choisie. Pour la pratique de la boxe professionnelle, le barème est compris entre 150 et 350 euros selon les groupes (A à D). Un organisateur paiera 4000 euros, un agent sportif 1100 euros.

La FFB organise ses activités autour de trois grands axes principaux : la boxe éducative (exigences renforcées), la boxe amateur (technique et tactique sportive notée sous forme de points), la boxe professionnelle (les boxeurs se présentent sur le ring sans maillot et les combats durent plus longtemps).

