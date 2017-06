Forme et Poids, taux de graisse

Certaines activités quotidiennes sollicitent plus ou moins les calories. Par exemple pour une personne environ 70 kilos, le quantité dépensée par minute, sera approximativement de: – 14 calories, à la monté un escalier. – 12 cal, course à 12km/h. – 8 cal, la natation. – 7 cal, pour le football. – 6 cal, pour la marche. – 5 cal, pour la danse. – 2.5 cal, lorsqu’on balaie.