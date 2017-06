Cependant, la pollution de la ville, les conditions météorologiques, l’achat de matériel, découragent bien souvent la plupart des gens. Pour tous ceux là, les équipements et appareils entraînement viennent à leur secours. Ces appareils sont de plus en plus sophistiqués et permettent de matérialiser sur un écran l’incidence de l’effort sur la fréquence cardiaque, les calories dépensées, la vitesse, la puissance etc … Le but étant de développer l’adaptation cardiaque à l’effort pour répondre aux sollicitations cardiaques et respiratoires provoquées par une activité.