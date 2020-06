5 / 5 ( 1 vote )

L’escalade ou grimpe est un sport vraiment très complet

On parle de l’escalade en salle par opposition à l’escalade des roches (sport extrême), des glaciers ou l’escalade de haute montage (extérieur-outdoor).

Il est important de bien distinguer ces deux activités sportives similaires mais différentes dans leur pratique.

Au-delà d’être une passion sportive (ou hobbie), les deux pratiques n’exigent pas les mêmes connaissances techniques et spécifiques.



Pour l'escalade avec ou sans voies équipées (blocs d'appuis ou points d'ancrage), les grimpeurs et alpinistes ont besoin de matériels et de connaissances spécifiques, d'une condition physique optimale.



C’est un sport considéré comme dangereux car les fautes sont lourdes de conséquences (hauts sommets en montagne).

Les risques de chutes sont bien réels si les outils ou accessoires de protection (cordes, baudriers, mousquetons..) sont défaillants ou non sécurisés.

Il faut aussi évoquer les petites blessures causées au contact avec la paroi et les petites éraflures, les coups ou contusions.

Le type de roche (primaire, calcaire, ardoise, granit..) détermine la forme d’une montagne, l’adhérence, la protection nécessaire, la robustesse et les points de rupture possibles (évaluation de la difficulté par le sportif en amont du projet).

La météo est aussi un facteur supplémentaire important, à prendre en compte dans cette noble pratique sportive.

Pour en savoir davantage sur la pratique encadrée de l’escalade en montagne, voir le site internet de la FFME (fédération française).

L’escalade en salle, une pratique sportive alternative

L’escalade de blocs est le nouveau sport tendance dans les grandes villes et agglomérations, une sorte d’alternative aux salles de fitness ou de remise en forme pour les citadins en mal de sensations.

En solo ou en groupe, l’escalade indoor est très efficace pour tonifier sa silhouette (sollicitation de tous les muscles à l’effort) et aussi pour améliorer sa concentration, son mental.

Les jeunes urbains en sont dingues et c’est même devenu une discipline olympique reconnue.

Ce sport s’est popularisé et il est en vogue. Les pratiquants de plus en plus nombreux et il y a une explosion du nombre de salles d’escalade.

Le climat souvent inadapté pour la pratique d’un sport en extérieur n’y est certainement pas totalement étranger.

Ce sport exécuté en salle (indoor) est organisé par niveau de difficultés, circuits ou blocs (support pour les prises).

L’escalade de bloc est un type particulier de progression car la discipline sportive nécessite des structures artificielles. La discipline est pratiquement sans danger car le parcours est balisé ou protégé, et il dépasse rarement les 5 mètres de hauteur.

La pratiquant n’a pas besoin de l’équipement classique d’escalade ou d’alpinisme pour s’assurer (mousquetions, cordes, harnais ou baudrier…). On peut retomber au sol en limitant au maximum les risques de blessures.

En effet, la présence d’épais tapis (la densité est variable) dans les salles de bloc permet de limiter l’impact des chutes. Il ne reste qu’à éviter les mauvaises réceptions sur les tapis et les autres pratiquants dans la salle.

Il est indispensable de rester vigilant et tonique au moment des chutes. Il faut contrôler sa trajectoire afin d’éviter une éventuelle personne qui stationne a proximité du parcours.

Comme pour le judo, il faut apprendre à chuter pour limiter ou inhiber les impacts négatifs ou les mauvaises réceptions sur le tapis.

En salle il est possible de pratiquer soit de l’escalade sportive sur de hauts murs (le grimpeur est assuré par une corde), soit de l’escalade de bloc sur des murs de faible hauteur. Le sol est recouvert d’une surface de réception/protection qui est modulaire ou façonnée sur mesure.

Les modules sont solidarisés entre eux avec des bandes et des rabats agrippants de 10 cm (respect des normes).

Le mur d’escalade ou plutôt la structure artificielle d’escalade, est un mur bâti, avec des prises pour les mains et les pieds.

Certaines prises sont spécialement moulées pour imiter les sensations d’un vrai rocher ou une infructuosité naturelle.

Les bienfaits de l’escalade en salle ou ailleurs



L’escalade sportive développe de nombreuses qualités mentales et physiques.

Sur le plan mental, c’est le développement et l’amélioration de la confiance en soi. La maitrise de ses émotions et le contrôle de son corps. L’apprentissage du respect des autres et aussi la responsabilisation au niveau des actes (la vie des compagnons ou grimpeurs est en jeu).

Au niveau physique et sportif, il y a une sollicitation de la force musculaire, de la souplesse, l’endurance musculaire, le développement et l’amélioration des notions d’équilibre, des bonnes capacités psychomotrices et de planification.

L’escalade sollicite principalement les muscles (filières energétiques) des bras, du tronc et des jambes.

Au niveau de la dépense physique et calorique, l’escalade est considérée comme l’un des sports permettant de brûler le plus de calories en peu de temps. Soit environ 700 calories par heure, chiffre variable selon les efforts fournis.

La raison est simple: l’intensité avec laquelle les muscles et la concentration sont sollicités au cours de tous les efforts intenses.

Avoir de bons muscles constitue donc un atout pour la pratique de l’escalade et pour progresser (la musculation à pratiquer en complément de l’escalade pour préparer son corps aux efforts).

