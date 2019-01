▸⌚ Temps de lecture estimé pour cet article: 3 minutes

La gymnastique aquatique (exercices physiques réalisés dans l’eau) s’appelle communément « aquagym » dans le vocabulaire “fitness”. La majorité des piscines municipales proposent désormais des cours d’aquagym car cette activité physique et sportive est très populaire et les risques encourus sont très limités.

L’aquagym consiste à pratiquer de la gymnastique dans l’eau avec des exercices très différents selon les cours proposés. Certains de ces mouvements privilégient surtout un travail musculaire et cardio-vasculaire. D’autres cours, au contraire, privilégient davantage la relaxation plutôt que l’effort physique.

Au cours de la pratique de l’aquagym, la pression de l’eau évite les chocs et minimise les risques de courbatures (douleur musculaire bénigne suite à un exercice physique intensif ou inhabituel), de claquages (rupture musculaire avec constitution d’un hématome) et d’élongations musculaires (allongement des fibres musculaires au delà de leur élasticité).

Les risques de douleurs sont limités car c’est une activité non traumatisante pour l’organisme. Les mouvements pratiqués sont doux et fluides. Les articulations travaillent en douceur et s’assouplissent sans sollicitations violentes.

Par ailleurs, les activités aquatiques procurent une sensation de légèreté et de massage. La gymnastique aquatique ou plutôt l’aquagym peut être pratiquée sans limite d’âge, que l’on soit un nageur expérimenté ou pas.

C’est un sport qui permet de travailler efficacement tous les différents groupes musculaires, dont les abdominaux, les muscles fessiers, les cuisses, bras et épaules. Pour les sportifs assidus, l’aquagym est une activité sportive qui permet de faire de la récupération active après des entraînements intensifs.

L’aquagym se pratique souvent en musique, afin de donner du rythme aux séances et motiver les pratiquants qui sont majoritairement des femmes. En réalisant des chorégraphies ludiques, on améliore ainsi sa forme physique sans s’en rendre compte et dans la bonne humeur (effet de groupe).

Immergé dans l’eau, notre corps ne pèse plus que 70 % de son poids (le principe d’Archimède). Cela facilite considérablement l’exécution de tous les mouvements dans l’eau. En condition d’apesanteur, le corps se trouve ainsi allégé.

Un sport pratiquement sans risques de lésions :

Grâce à l’aquagym, on travaille toutes les parties du corps et dans une piscine où l’on a pied, il n’est pas nécessaire de savoir bien nager. On utilise en complément divers accessoires (frites de natation, gants palmés, des haltères flottantes…) afin de rendre les exercices plus ludiques et efficaces. Les exercices pratiqués en utilisant des accessoires sont vraiment plus efficaces et variés.

Tout corps plongé dans un fluide, entièrement mouillé par celui-ci ou traversant sa surface libre, subit une force verticale, dirigée de bas en haut et égale au poids du volume de fluide déplacé.

Cette force est appelée poussée d’Archimède, est différente selon le taux ou degrés de salinité de l’eau (eau douce, eau de mer). La pression exercée sur un corps lors d’une immersion dépend de deux paramètres que sont la profondeur d’immersion et la densité du liquide.

Plus le liquide est dense et plus la poussée d’Archimède est importante. Comme l’eau de mer est plus dense que l’eau douce, elle nous porte mieux. Plus l’eau de mer est concentrée en sels minéraux et plus elle est dense (masse volumique élevée), et mieux on flotte dans cette eau.

Des résultats probants :

Si l’on pratique régulièrement l’aquagym (au moins deux à trois fois par semaine), on améliore de façon significative sa condition physique en travaillant sa souplesse et en développant l’endurance cardio-respiratoire.

Les résultats ne se feront pas attendre au niveau de l’affinement de la silhouette, la taille s’affine, le dos est renforcé, la poitrine tonifiée et les fesses sont plus fermes. L’aquagym améliore la circulation sanguine, lutte contre la cellulite et protège les articulations.

Ce sport permet à la fois de tonifier les bras, les jambes, les abdominaux mais aussi le dos et les fessiers.

Chaque cours collectif dure environ 45-60 minutes et est composé de trois phases. Un échauffement, un enchaînement de chorégraphies rythmées et ensuite une petite séance de stretching pour détendre ses muscles et éviter les courbatures.

Plus efficace que le sport en plein air, le sport pratiqué en piscine (aquatique) permet de brûler plus de calories en un minimum de temps. Par exemple, l’aqua-bike est le parfait exemple de cette adaptation d’un sport terrestre dans l’eau.

Avec des vélos adaptés pour une utilisation dans l’eau, on peut réaliser des pédalages plus ou moins intensifs et faire travailler le bas du corps de façon plus efficace qu’une séance réalisée en extérieur (outdoor).

En France, l’enseignement de l’aquabiking et de l’aquagym est réglementé et ne peut être dispensé que par un éducateur sportif diplômé d’Etat.

