Toujours Jeune

Des problèmes de déminéralisation osseuse sont quelquefois observés chez les femmes de plus de quarante ans, mais il est prouvé que la pratique sportive chez ces femmes est bénéfique pour leurs os. En ce qui concerne le cartilage, le sport est bénéfique mais une surcharge peut entraîner des lésions cartilagineuses, sources d’arthroses. Mais l’absence activité physique produit un raidissement des articulations par rétraction capsulo-ligamentaire. Les tendons perdent de leur élasticité, les muscles perdent 20% de leur force avec une diminution des fibres anaérobies de type II (voir notre dossier anatomie). Il se produit une fatigabilité accrue des muscles et donc un risque plus grand de lésions dans les sports de type anaérobie (travail intense et de durée limitée: natation, ski de descente). L’âge réduit la vitesse d’exécution des mouvements mais le sujet reste endurant. OBJECTIFS AGIR Retarder les effets du vieillissement et améliorer son état général et son mieux être, son aspect Pratiquer régulièrement des exercices physiques après avis de son médecin traitant. L’utilisation d’accessoires n’est pas indispensable, les exercices ne doivent pas être violents. Il est important de s’échauffer, de bien respirer et de varier les exercices (éviter la monotonie). Ne pas oublier de prendre le temps de récupérer après les exercices. De nombreux ouvrages illustrés existent à ce sujet, ils permettent de varier les exercices en toute sécurité. Utiliser des soins de beauté (crème hydratantes..) ne devrait en principe plus être un tabou pour les hommes.