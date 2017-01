Sexe et Forme

Epater son partenaire: Après son travail, il faut changer ses habitudes (monotonie) et s’organiser de façon à créer un univers nouveau à la maison comme par exemple une ambiance tamisée, musique évocatrice, bougie et décoration de table pour un repas en tête à tête. Cela détend l’atmosphère et calme les tensions. S'étonner mutuellement: Faire des choses inhabituelles et modifier son comportement, ne pas hésiter à passer un film érotique ou explicite. Il est souvent tabou pour certains de regarder ce genre de films. Le marché de l’érotisme explose (vente d’accessoires et films diffusés en streaming..) ce qui prouve bien qu’il y a une importante demande au delà des tabous non avoués. Il faut apprendre à éliminer quelques uns de ces tabous (religieux ou culturels) et à se « décoincer » un peu, profiter de la vie.