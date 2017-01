Se Remodeler, sculpter son corps

Pour remodeler son corps, il est important de prendre conscience de sa morphologie (constat objectif). Généralement on distingue trois grands types morphologiques: – Le type endomorphe: petite ossature, tête large, épaules tombantes, poitrine large, cou et membres courts, fesses lourdes, hanches larges. La personne concernée à tendance à prendre facilement du poids. – Le type mésomorphe: os lourds, poitrine et épaules larges, forme classique triangulaire, bon développement potentiel. C’est la personne type qui a peu d’excès de graisse. – Le type ectomorphe: os longs, silhouette mince, cou et membres longs, tronc court, poitrine et fesses étroites, potentiel de développement peu important. Il a peu de graisse et il prend difficilement du poids.