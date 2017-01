Contrôler les Variations du Poids (2° partie)

Seconde question : A quelle vitesse faut-il effectuer cet effort ? Simple, si l’on veut que l’effort dure longtemps, il faudra adopter une allure sous maximale, sans essoufflements (détresse respiratoire). Si vous avez la chance de pouvoir être suivi par un entraîneur professionnel, il sera en mesure de vous donner la fréquence cardiaque ou la puissance correspondante à une allure endurance. Troisième question: Quel types appareils utiliser ? Simple, si vous n’êtes pas sportif ou sportive; éviter la course à pied qui est traumatisante. Privilégier le travail sur vélo ou si vous fréquentez un centre de remise en forme, utiliser tous les appareils type Stepper, Climber, Rotex, Pédalo.. Quatrième question: Combien de fois par semaine doit-on faire de l'endurance continue ? Simple, compter 2 à 3 séances sérieuses, de 30 à 60 min par semaines au départ, en laissant 24 h de repos entre chaque entraînement, sans oublier de systématiser des exercices étirement à la fin de chaque séance. Attention, l’entraînement exclusivement en endurance continue ne doit pas être suivi plus d’un mois, pour des raisons de motivation. En effet c’est un entraînement long et parfois un peu rébarbatif. N’hésitez pas à varier votre entraînement en alternant avec des séances de renforcement musculaire avec l’endurance continue. Bien sur, ces mesures ne sont qu’une approche, mais elles sont efficaces. Il sera toujours temps améliorer votre entraînement en ajoutant des modifications dans le rythme et la fréquence. Le plus important est de faire, comme pour toutes les décisions majeures, le premier pas et de se lancer (se motiver et tenir bon). Lire Début de l’article